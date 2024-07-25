Храните воду правильно: почему на даче лучше использовать чёрные ёмкости

Секрет чистой воды на участке: почему стоит выбирать тёмные ёмкости

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие дачники привозят и хранят воду для полива и бытовых нужд в разнообразных ёмкостях — канистрах, бочках, бидонах. Но знаете ли вы, что цвет этой ёмкости имеет немаловажное значение? Оказывается, чёрные или тёмные ёмкости — это наиболее подходящий вариант для хранения воды на участке.

Почему именно тёмные ёмкости лучше?

Дело в том, что вода, хранимая в прозрачных или светлых ёмкостях, быстро зарастает различными водорослями и микроорганизмами. Это происходит из-за попадания солнечного света, активизирующего процессы фотосинтеза.

В темных же ёмкостях развитие этих нежелательных обитателей значительно замедляется. Тёмный цвет препятствует проникновению солнечных лучей и, как следствие, предотвращает интенсивное размножение водорослей и бактерий.

Кроме того, тёмные ёмкости лучше сохраняют температуру воды. В жаркую погоду вода в чёрных баках и канистрах нагревается меньше, чем в светлых. Это тоже мешает активному развитию микроорганизмов.

Какие именно ёмкости подойдут лучше всего?

Оптимальный вариант — это чёрные пластиковые бочки или канистры. Они не пропускают свет, достаточно крепкие и прочные, а также удобны в использовании.

Подойдут и ёмкости из темного или тёмно-зелёного стекла, керамики или металла. Главное, чтобы они были непрозрачными.

Соблюдая эти простые правила хранения воды, вы надолго сохраните её чистоту и свежесть, защитив от нежелательных обитателей.