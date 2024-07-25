Избегайте этих ошибок при поливе томатов в период сильной жары

Обильная жара и засуха летом — настоящее испытание не только для садоводов, но и для их растений. Томаты в это время года требуют особо тщательного ухода. И главный момент, на котором стоит заострить внимание — это полив. Неправильные действия могут нанести вред культуре, так что запомните эти важные правила.
1. Полив в разгар дня
Как правило, в самые жаркие часы, с 12 до 16 часов, растения находятся в состоянии "стресса" из-за высоких температур. Поливать их в этот период нельзя, так как это может привести к ожогам листьев и замедлить рост.
2. Обильный полив
Избыток влаги в корнеобитаемом слое при высокой температуре воздуха может вызывать загнивание корней, а также способствовать развитию грибковых заболеваний. Поливайте умеренно, но чаще.
3. Полив холодной водой
Резкое охлаждение почвы и корневой системы при поливе холодной водой пагубно сказывается на состоянии растений. Это может спровоцировать появление трещин на плодах, остановку развития или даже гибель томатов.
4. Опрыскивание листьев
Хоть это и помогает снизить температуру растений, в жаркую солнечную погоду опрыскивание листьев может привести к ожогам. Отдайте предпочтение поливу приствольного круга.
Идеальное время для полива — утренние или вечерние часы. Вода должна быть комнатной температуры. Поливайте умеренно, но регулярно, чтобы почва всегда оставалась слегка влажной. Мульчируйте приствольные круги, это поможет сохранить влагу.
При правильном подходе к поливу ваши томаты переживут даже самые жаркие дни в отличном состоянии!
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.