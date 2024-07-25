Это знак: почему могут вдруг расцвести редко цветущие комнатные растения вроде кактусов

Психолог-эзотерик Качевская назвала кактус полезным для эмоциональной стабильности

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Выращивание кактусов полезно для эмоционально нестабильных людей, переживающих скрытый стресс, заявила психолог, эзотерик, руководитель Центра рейки и психологии "Сияющий свет" Светлана Качевская. Она объяснила Pravda.Ru, какое энергетическое влияние комнатные растения оказывают на тех, кто за ними ухаживает.

Фото: commons.wikimedia.org by Mario Morais, CC BY-SA 3.0

Взаимодействие кактуса и его хозяина — взаимовыгодное. "Он забирает деструктивную энергию, которая копится дома в результате эмоций, каких-то конфликтов, противоречий. Поэтому, в принципе, ему хорошо, если дома находятся люди, у которых есть какие-то психоэмоциональные качели, нестабильное состояние. Это могут быть и стрессы — люди, склонные к стрессам", — говорит собеседница издания.

Зачастую такие люди не находят взаимопонимания с близкими, некоторые из них пытаются заглушить проблемы алкоголем. "Кто-то любит выращивать кактусы. Наверное, не просто так. То есть человек находит для себя такое решение — выход этого эмоционально нестабильного состояния через общение с цветами", — продолжает эксперт.

"У цветов есть помощники, потому что у них есть эфирное тело. Это научно уже доказано. И так называемые элементали, существа света, поддерживают. Даже были проведены эксперименты за рубежом, когда, например, в комнату входил человек, были подключены датчики и шли замеры, и человек вошёл позитивный — цветы раскрываются, даже аромат идёт от них", — объясняет она.

Растения реагируют на обстановку, в которой пребывают, доступным им способом.

"Хорошо, когда цветы цветут. Это хороший знак для хозяев", — подчёркивает Качевская.

"Так называемое денежное дерево — не помню его названия — оно даже цветёт. Есть такие вьюнки зелененькие. У многих они не цветут, у меня цветут всегда. Белые цветочки очень красивые", — приводит примеры она.

Такие растения хороши в угловых комнатах, где они могут забирать негативную энергию ша.

Важен даже не биологический вид цветка, а его внешние признаки: "Например, фиалки — фиолетовые, розовые — у них тоже разные назначения".

"Фиолетовый цвет помогает трансформировать деструктивы и озаряет одновременно. Розовый цвет наполняет сердечную чакру благостью, гармонией. Улучшаются отношения, меняется отношение к противоположному полу. Осмысление идёт, понимание", — заключила психолог.