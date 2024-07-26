Нужно ли скашивать клубнику в июле: как поступают опытные огородники

Садоводы рассказали, нужно ли скашивать клубнику в июле

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые дачники полагают, что скашивание клубники после плодоношения приносит пользу, однако эксперты считают иначе.

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, CC BY-SA 3.0

Вот как правильно ухаживать за клубникой в июле:

Не стоит скашивать клубнику в этом месяце. Лучше обрезать только те кусты, которые действительно в этом нуждаются. Остальные оставьте нетронутыми. Для обрезки используйте садовые ножницы или секатор и удаляйте лишь старые листья, которые уже несколько лет на кусте. Если какой-то куст поражен болезнью, его следует выкопать и уничтожить. После обрезки уберите все сухие листья и побеги, а затем перекопайте почву в междурядьях.

Кроме того, после обрезки клубнику нужно подкормить фосфорно-калийным удобрением.