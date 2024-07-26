Нужно ли скашивать клубнику в июле: как поступают опытные огородники

Некоторые дачники полагают, что скашивание клубники после плодоношения приносит пользу, однако эксперты считают иначе.
Вот как правильно ухаживать за клубникой в июле:
Не стоит скашивать клубнику в этом месяце. Лучше обрезать только те кусты, которые действительно в этом нуждаются. Остальные оставьте нетронутыми. Для обрезки используйте садовые ножницы или секатор и удаляйте лишь старые листья, которые уже несколько лет на кусте. Если какой-то куст поражен болезнью, его следует выкопать и уничтожить. После обрезки уберите все сухие листья и побеги, а затем перекопайте почву в междурядьях.
Кроме того, после обрезки клубнику нужно подкормить фосфорно-калийным удобрением.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.