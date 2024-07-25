Успейте пока тепло: лучшие варианты для августовских посадок

Посадки в августе: продлеваем сезон сбора урожая и цветения

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие садоводы и огородники считают, что с окончанием основных летних работ в саду и огороде трудовой дачный сезон подходит к концу. Но это не совсем так! Август — прекрасное время для посадки многих овощных и цветочных культур, которые успеют порадовать урожаем или цветением до наступления осенних холодов.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Что сажать в августе?

В последний летний месяц можно высевать и высаживать целый ряд овощных, зеленных и цветочных растений:

Овощи: морковь, редис, редька, репа, дайкон, рукола, укроп, шпинат.

Зелёные культуры: салат, кресс-салат, зелёный лук, петрушка.

Цветы: астры, бархатцы, васильки, гвоздики, космея, циннии.

Эти растения отличаются быстрым ростом и хорошей холодостойкостью, поэтому успевают сформировать урожай или зацвети до заморозков.

Важные особенности августовских посадок

При посадке в августе важно учитывать несколько важных моментов.

Выбор участка. Отдавайте предпочтение хорошо освещённым местам, защищённым от ветра. Подготовка почвы. Перекопайте участок, внесите органические или минеральные удобрения. Это обеспечит растения необходимыми питательными веществами. Режим полива. Почва должна быть постоянно влажной, но без застоя воды. Не допускайте пересыхания грунта. Мульчирование. Слой мульчи из торфа, древесной коры или скошенной травы поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков. Защита от заморозков. При снижении ночных температур ниже +5°C накрывайте растения агроволокном или другим укрывным материалом.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете получить дополнительные урожаи овощей и красивое цветение многолетников уже этой осенью!