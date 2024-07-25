Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Музыкальный критик Соседов призвал Глюкозу завершить карьеру
Дизайнер раскрывает секреты выбора обоев для маленьких комнат
Минтай под шубой
Путин утвердил заселение в гостиницы по водительским правам
Душившие котёнка в Москве дети попали на видео
Врач Фомин: очень опасными на дороге являются водители с биполярным расстройством
Безопасность на дороге: какие повреждения шин требуют немедленного ремонта
Как спорт влияет на детей
Почему кошка настойчиво смотрит в глаза человеку
Успейте пока тепло: лучшие варианты для августовских посадок

Посадки в августе: продлеваем сезон сбора урожая и цветения

2:02
Садоводство » Советы

Многие садоводы и огородники считают, что с окончанием основных летних работ в саду и огороде трудовой дачный сезон подходит к концу. Но это не совсем так! Август — прекрасное время для посадки многих овощных и цветочных культур, которые успеют порадовать урожаем или цветением до наступления осенних холодов.

Посадки в августе: продлеваем сезон сбора урожая и цветения
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Что сажать в августе?

В последний летний месяц можно высевать и высаживать целый ряд овощных, зеленных и цветочных растений:

Овощи: морковь, редис, редька, репа, дайкон, рукола, укроп, шпинат.
Зелёные культуры: салат, кресс-салат, зелёный лук, петрушка.
Цветы: астры, бархатцы, васильки, гвоздики, космея, циннии.

Эти растения отличаются быстрым ростом и хорошей холодостойкостью, поэтому успевают сформировать урожай или зацвети до заморозков.

Важные особенности августовских посадок

При посадке в августе важно учитывать несколько важных моментов.

  1. Выбор участка. Отдавайте предпочтение хорошо освещённым местам, защищённым от ветра.
  2. Подготовка почвы. Перекопайте участок, внесите органические или минеральные удобрения. Это обеспечит растения необходимыми питательными веществами.
  3. Режим полива. Почва должна быть постоянно влажной, но без застоя воды. Не допускайте пересыхания грунта.
  4. Мульчирование. Слой мульчи из торфа, древесной коры или скошенной травы поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.
  5. Защита от заморозков. При снижении ночных температур ниже +5°C накрывайте растения агроволокном или другим укрывным материалом.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете получить дополнительные урожаи овощей и красивое цветение многолетников уже этой осенью!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
Военный эксперт Собянин о ситуации в Киргизии: "Не допустить даже малой крови" Любовь Степушова Фруктовые и ягодные растения обрабатывать необходимо Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Последние материалы
Врач Фомин: очень опасными на дороге являются водители с биполярным расстройством
Безопасность на дороге: какие повреждения шин требуют немедленного ремонта
Как спорт влияет на детей
Почему кошка настойчиво смотрит в глаза человеку
Мария Шукшина высказалась о скандальном выступлении Глюкозы
Шаверма в магазинах "ВкусВилл" в Петербурге стоит дешевле шаурмы
Аналитики предсказывают снижение цен на горбушу
Посадки в августе: продлеваем сезон сбора урожая и цветения
Эксперт Башмаков исключил резкий рост потребления электроэнергии в России
Советы, как выглядеть более женственно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников