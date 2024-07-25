Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как защитить лобовое стекло от сколов: советы экспертов
Эксперт рассказала, как легко отказаться от страховки по кредиту
Чистая прибыль Tesla упала до минимума за пять лет
Как быстро привести волосы в порядок без душа
Как правильно выбрать торшер для спальни, гостиной и детской
Ожидается анонс Switch 2 в начале следующего года, а пока Nintendo представляет новые
Сочные голубцы: рецепт с правильным соотношением фарша и риса
Александр Добровинский стал адвокатом Яна Абрамова
Новый метод диагностики рака предстательной железы: превосходит стандартные тесты
Спасаем урожай от захвата сорняками: самые действенные методы борьбы

Проверенные способы контроля над нежелательной растительностью на даче

2:42
Садоводство » Советы

Густые заросли сорняков не только портят эстетический вид участка, но и конкурируют с полезными культурами за питательные вещества, влагу и солнечный свет. Как же эффективно избавиться от этой напасти? Рассмотрим самые действенные методы борьбы с травой на садовом участке.

Проверенные способы контроля над нежелательной растительностью на даче
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, CC BY-SA 4.0

Механическая борьба

Самый простой и традиционный способ — это регулярное механическое удаление сорняков. Это можно делать с помощью мотокультиватора, тяпки, плоскореза Фокина или других ручных инструментов. Важно постоянно рыхлить и прополывать почву, не давая травам укорениться и разрастись.

Также эффективным методом является мульчирование участков толстым слоем органических материалов — древесной коры, соломы, опилок. Это создает физическое препятствие для прорастания и распространения сорняков.

Биологическая борьба

Более экологичный способ — использование биологических методов. Это подразумевает посев специальных медленно разлагаемых травосмесей, которые подавляют развитие нежелательной растительности. Также можно применять растительные или микробные гербициды естественного происхождения.

Кроме того, можно использовать приемы севооборота, когда после культур, оставляющих плотную листву (томаты, капуста), высаживаются те, которые затеняют почву (земляника, укроп). Это препятствует росту сорных трав.

Химическая борьба

Наиболее быстрый, но и самый агрессивный способ — использование синтетических гербицидов. Химические препараты уничтожают надземную часть и корневую систему сорных растений. Однако применять их нужно крайне осторожно, соблюдая все правила безопасности.

Выбирайте селективные гербициды, избирательно действующие на определенные виды сорняков, и тщательно следуйте инструкциям по использованию. Также важно помнить, что химические средства негативно сказываются на плодородии почвы и полезных организмах.

Комплексный подход

Наиболее эффективным будет сочетание различных методов борьбы с травой — механических, биологических и, при необходимости, избирательных химических. Это позволит добиться максимального контроля над нежелательной растительностью и обеспечить долгосрочное решение проблемы.

Регулярно осматривайте участок, не допускайте разрастания сорняков и вовремя применяйте необходимые меры. Только комплексный подход поможет вам сохранить здоровье почвы и получать высокие урожаи на вашем участке.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35 приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
Последние материалы
Как быстро привести волосы в порядок без душа
Как правильно выбрать торшер для спальни, гостиной и детской
Ожидается анонс Switch 2 в начале следующего года, а пока Nintendo представляет новые
Сочные голубцы: рецепт с правильным соотношением фарша и риса
Александр Добровинский стал адвокатом Яна Абрамова
Новый метод диагностики рака предстательной железы: превосходит стандартные тесты
Проверенные способы контроля над нежелательной растительностью на даче
Собчак обрадовали слова Пескова о разблокировке "Инстаграма"*
Цвет нёба у собаки напрямую зависит от количества меланина
В Челябинске разработана технология изготовления безизоцианатного полиуретана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников