Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лечебные лаки: как они улучшают здоровье и внешний вид ваших ногтей?
Карина Истомина и Фёдор Смолов переехали в Краснодар
"АвтоВАЗ" приостановил производство Lada Vesta из-за проблем с алюминиевым литьём
Для здоровья глаз нужны жёлтые и оранжевые продукты
Глазированное овощное рагу: необычный гарнир из самых простых овощей
N24: как сладкие напитки и переработанное мясо увеличивают риск смерти
Михаил Тройник заявил, что с Юлией Пересильд они в кадре на одной волне
Способы сохранить молодость кожи с помощью правильного ухода и образа жизни
На ресурсах РЖД по покупке билетов появилась опция просмотра фото вагона
Секреты отличного урожая ежевики: рекомендации, которые стоит знать каждому садоводу

Хитрости высокого урожая: как вырастить обильную и качественную ежевику

2:39
Садоводство » Деревья и кустарники

Ежевика — это ценная и полезная ягодная культура, которая набирает всё большую популярность среди садоводов. Именно поэтому многие стремятся вырастить как можно больше этих вкусных и полезных ягод. Но как добиться максимально высокого и стабильного урожая ежевики?

Хитрости высокого урожая: как вырастить обильную и качественную ежевику
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Выбор сорта и правильная посадка

Самое первое, на что стоит обратить внимание — это сорт ежевики. Важно подобрать те сорта, которые хорошо адаптированы к вашему климату и почвенным условиям. Сделайте акцент на высокоурожайные, крупноплодные и устойчивые к болезням сорта.

Также не менее важна правильная посадка ежевики. Выбирайте солнечные, защищённые от ветра участки с хорошо дренированной плодородной почвой. Ориентируйтесь на схемы посадки 1,5-2 м между рядами и 1-1,5 м в ряду.

Органическое питание и регулярный полив

Ежевика потребляет большое количество питательных веществ, поэтому нуждается в регулярном внесении органических удобрений. Использование компоста, перегноя, куриного помёта и других натуральных подкормок поможет обеспечить растения всеми необходимыми элементами.

Поливать ежевику тоже нужно регулярно, особенно в период интенсивного роста и созревания ягод. Почва должна быть всегда влажной, но без застоя воды.

Правильная обрезка и формирование куста

Чтобы получить максимальную урожайность, необходимо правильно формировать и обрезать куст ежевики. Удаляйте старые, отплодоносившие побеги, оставляя только молодые, здоровые и сильные. Поощряйте рост новых приростов, которые будут плодоносить в следующем сезоне.

Также уделяйте внимание шпалере или опоре, на которую будут направляться побеги. Это поможет ягодам лучше проветриваться и получать больше солнечного света.

Профилактика болезней и вредителей

Ежевика может страдать от различных грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний, а также от нападения вредителей. Чтобы избежать этого, регулярно осматривайте кусты и своевременно принимайте профилактические меры: используйте биофунгициды, инсектициды, проводите санитарные обрезки.

Соблюдайте севооборот, поддерживайте чистоту на участке и укрывайте кусты на зиму — это поможет сохранить растения здоровыми и сильными.

Наслаждайтесь богатым урожаем этой ценной и полезной ягоды!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35 приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
Последние материалы
Для здоровья глаз нужны жёлтые и оранжевые продукты
Глазированное овощное рагу: необычный гарнир из самых простых овощей
N24: как сладкие напитки и переработанное мясо увеличивают риск смерти
Михаил Тройник заявил, что с Юлией Пересильд они в кадре на одной волне
Хитрости высокого урожая: как вырастить обильную и качественную ежевику
Способы сохранить молодость кожи с помощью правильного ухода и образа жизни
На ресурсах РЖД по покупке билетов появилась опция просмотра фото вагона
Актёр Рёма Такэути рассказывает о своём пути к роли Кадзумы Кирю в сериале от Amazon
Решение завести собаку — это ответственный шаг, требующий времени, сил и денег
Что представляют собой лимфодренажные прыжки?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников