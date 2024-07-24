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Кабачки на грядках гниют: разбираемся в причинах и находим решение

Почему кабачки портятся на грядках и как с этим справиться

2:24
Садоводство » Овощи

Каждый огородник мечтает собрать обильный урожай кабачков. Но, к сожалению, иногда плоды начинают гнить еще до сбора. Это очень неприятная и разочаровывающая ситуация. Так в чём же причина этой проблемы и как с ней справиться?

Почему кабачки портятся на грядках и как с этим справиться
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, PDM

Основные причины загнивания кабачков

Существует несколько основных факторов, провоцирующих гниение кабачков на грядке.

1. Избыточное увлажнение
Кабачки не переносят застоя воды в почве. Длительные периоды дождей, чрезмерные поливы или плохой дренаж могут привести к переувлажнению корневой системы и загниванию плодов.

2. Нехватка питательных веществ
Недостаток азота, фосфора, калия и других элементов питания замедляет рост и развитие растений, делая их более уязвимыми перед заболеваниями.

3. Поражение вредителями или болезнями
Различные насекомые-вредители и грибковые инфекции могут повреждать плоды кабачков, что в свою очередь провоцирует их гниение.

4. Механические повреждения
Порезы, ссадины и другие механические травмы, полученные кабачками, также могут стать входными воротами для развития гнили.

5. Неправильная агротехника
Неглубокая посадка, загущенные посадки, отсутствие мульчирования и др. неблагоприятные условия ослабляют растения и делают их более восприимчивыми к загниванию.

Как предотвратить гниение кабачков?

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо комплексно подойти к вопросу ухода за кабачками.

  1. Обеспечьте хороший дренаж почвы и регулируйте полив (не допускайте застоя воды).
  2. Вносите сбалансированные удобрения, обогащенные основными макро- и микроэлементами.
  3. Защищайте растения от вредителей и болезней с помощью агротехнических, механических и биологических методов.
  4. Соблюдайте правила посадки и ухода за кабачками (глубокая посадка, мульчирование, своевременное окучивание).
  5. Регулярно осматривайте плоды и удаляйте поврежденные, чтобы предотвратить распространение гнили.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить урожай кабачков и собрать обильный, здоровый урожай. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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