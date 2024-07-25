Как лучше всего бороться с сорняками: главные советы

Эксперты рассказали, как бороться с сорняками

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящим испытанием. Сорные растения легко растут без удобрений, подавляют культурные посадки и негативно влияют на урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, CC BY-SA 4.0

Можно применять различные препараты для борьбы с сорняками, но не все из них эффективны в равной степени. Опытные дачники поделились лучшими методами борьбы с сорняками.

Химические средства

Можно использовать гербициды, которые без труда уничтожают все нежелательные растения. Однако многие такие препараты не рекомендуются для использования на сельскохозяйственных землях, так как они могут быть опасны для здоровья человека и окружающей среды.

Органические способы

Эти методы включают использование ЭМ-препаратов на основе биологических добавок. Они эффективно борются с сорняками, при этом не нанося такого вреда почве.

Профилактика — лучший способ

Однако самым лучшим методом дачники считают прополку и профилактику распространения сорняков. Чтобы не проводить дни напролет на грядках, можно использовать мульчу и различные укрывные материалы, которые препятствуют активному росту сорняков. Этот метод считается самым трудоемким, но при этом он безопасен и безвреден.