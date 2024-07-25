Как защитить капусту от вредителей без химии: натуральный инсектицидный состав.Быстрый эффект

Многие дачники предпочитают использовать народные рецепты для ухода за посадками, не доверяя современной химии из опасений за качество выращиваемых овощей.
Для приготовления 10 литров натурального раствора от капустных вредителей вам понадобятся:
— 3 столовые ложки пищевой соды;
— 2 столовые ложки растительного масла;
— небольшое количество жидкого дегтярного мыла.
Инструкция:
1. Растворите соду в кипятке и дождитесь, пока она начнёт шипеть и активируется.
2. Добавьте в раствор растительное масло и немного жидкого дегтярного мыла, затем тщательно перемешайте.
3. Обработайте капусту полученным раствором вечером, чтобы избежать ожогов от солнечных лучей.
После первого опрыскивания вы заметите, что слизни и гусеницы начнут исчезать. Повторяйте обработку раз в 2-3 недели, особенно после дождей. Этот натуральный инсектицидный состав поможет защитить ваши кочаны капусты от вредителей, не нанося вреда растению.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.