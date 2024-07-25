Как защитить капусту от вредителей без химии: натуральный инсектицидный состав.Быстрый эффект

После первого опрыскивания натуральным составом слизни и гусеницы исчезнут с капусты

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники предпочитают использовать народные рецепты для ухода за посадками, не доверяя современной химии из опасений за качество выращиваемых овощей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для приготовления 10 литров натурального раствора от капустных вредителей вам понадобятся:

— 3 столовые ложки пищевой соды;

— 2 столовые ложки растительного масла;

— небольшое количество жидкого дегтярного мыла.

Инструкция:

1. Растворите соду в кипятке и дождитесь, пока она начнёт шипеть и активируется.

2. Добавьте в раствор растительное масло и немного жидкого дегтярного мыла, затем тщательно перемешайте.

3. Обработайте капусту полученным раствором вечером, чтобы избежать ожогов от солнечных лучей.

После первого опрыскивания вы заметите, что слизни и гусеницы начнут исчезать. Повторяйте обработку раз в 2-3 недели, особенно после дождей. Этот натуральный инсектицидный состав поможет защитить ваши кочаны капусты от вредителей, не нанося вреда растению.