Июль — пора подкормки лука. Залог большого урожая и получения крупных луковиц

В июле активно растёт зелёная масса и формируются головки лука

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для опытного садовода слово "июль" неразрывно связано с выращиванием лука. В этом месяце активно растёт зелёная масса, формируются головки. Если регулярно ухаживать за посадками, можно вырастить крупные луковицы.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Важный этап ухода за луком — подкормки. Не стоит пренебрегать ими, чтобы получить впечатляющий урожай и крупные луковицы. Для подкормок лучше не использовать азотистые удобрения, а сосредоточиться на калии и фосфоре. Для этого хорошо подойдут доломитовая мука и древесная зола.

Рецепт первой подкормки: смешайте 1 стакан доломитовой муки, 1 стакан золы и 1 чайную ложку монофосфата калия. Равномерно распределите смесь между рядами лука. Результат не заставит себя ждать.

За неделю до предполагаемой уборки урожая проведите вторую подкормку гуматом калия. Растворите 1 столовую ложку гумата в 10 литрах воды и полейте всю грядку. Это поможет сохранить урожай лука дольше.