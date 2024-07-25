Как бороться со снытью: советы садоводов

Садоводы рассказали, как бороться со снытью

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сныть считается одним из самых упорных сорняков, однако и у неё есть слабое место. Расскажем, как можно избавиться от сныти на садовом участке.

Фото: unsplash.com by Valentina Locatelli, PDM

Как избавиться от сныти

Сныть очень светолюбива. Даже в условиях полутени длина ее корневых отростков значительно уменьшается.

Ваша задача — засеять участок, занятый снытью, растениями-антагонистами, которые создадут плотный покров, через который сныть не сможет пробиться.

Действовать нужно следующим образом. Сначала максимально очищаем участок от корней сныти — перекапываем и выбираем корни. Затем сажаем газон, предпочитающий щелочные почвы (сныть же любит кислую землю).

Предварительно удобряем почву в соответствии с требованиями газона.

Газон нужно регулярно косить. Первое время сныть будет еще появляться, но со временем полностью исчезнет.