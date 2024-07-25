Как бороться со снытью: советы садоводов

Сныть считается одним из самых упорных сорняков, однако и у неё есть слабое место. Расскажем, как можно избавиться от сныти на садовом участке.
Как избавиться от сныти
Сныть очень светолюбива. Даже в условиях полутени длина ее корневых отростков значительно уменьшается.
Ваша задача — засеять участок, занятый снытью, растениями-антагонистами, которые создадут плотный покров, через который сныть не сможет пробиться.
Действовать нужно следующим образом. Сначала максимально очищаем участок от корней сныти — перекапываем и выбираем корни. Затем сажаем газон, предпочитающий щелочные почвы (сныть же любит кислую землю).
Предварительно удобряем почву в соответствии с требованиями газона.
Газон нужно регулярно косить. Первое время сныть будет еще появляться, но со временем полностью исчезнет.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.