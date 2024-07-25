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Как бороться со снытью: советы садоводов

Садоводы рассказали, как бороться со снытью

0:59
Садоводство

Сныть считается одним из самых упорных сорняков, однако и у неё есть слабое место. Расскажем, как можно избавиться от сныти на садовом участке.

Садоводы рассказали, как бороться со снытью
Фото: unsplash.com by Valentina Locatelli, PDM

Как избавиться от сныти

Сныть очень светолюбива. Даже в условиях полутени длина ее корневых отростков значительно уменьшается.

Ваша задача — засеять участок, занятый снытью, растениями-антагонистами, которые создадут плотный покров, через который сныть не сможет пробиться.

Действовать нужно следующим образом. Сначала максимально очищаем участок от корней сныти — перекапываем и выбираем корни. Затем сажаем газон, предпочитающий щелочные почвы (сныть же любит кислую землю).

Предварительно удобряем почву в соответствии с требованиями газона.

Газон нужно регулярно косить. Первое время сныть будет еще появляться, но со временем полностью исчезнет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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