Что сделать с клубникой летом для богатого урожая в следующем сезоне: советы дачникам

Советы, что делать с клубникой после сбора урожая

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Многие задаются вопросом, что важно делать на грядке после того, как клубника перестала плодоносить, чтобы в следующем сезоне получить хороший урожай.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Что делать после плодоношения клубники

Прежде всего, удалите всю использованную мульчу. Это улучшит приток воздуха к растению и защитит клубнику от слизней и улиток. Также важно снять защитную плёнку, чтобы обеспечить более легкий доступ к растению для полива и другого ухода. Это поможет птицам добраться до растений и очистить их от насекомых.

Кроме того, обрежьте все побеги у клубники. Чтобы заменить недостающие растения, добавьте новые грядки и используйте для размножения новые побеги.

Еще удалите сорняки и мёртвые или отмирающие листья клубники. Это освободит место для роста новых листьев и позволит растению пережить зиму. Если какие-либо растения выглядят полностью мёртвыми, удалите их.

Таким образом, ваша клубника будет хорошо плодоносить в следующем сезоне.