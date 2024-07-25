Чем удобрять малину летом: советы опытных садоводов

Названы удобрения для малины в летний период

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Для нормального роста малины важно правильно удобрять растение.

Фото: commons.wikimedia.org

Чем правильно удобрять малину

Растениям малины нужна богатая полезными веществами, влажная почва для хорошего роста.

Во время посадки добавьте немного питательных веществ. Компост поможет вам улучшить структуру почвы.

Для подкормки используйте удобрения, богатые калием. Если вы выращиваете малину в горшках, вносите жидкие удобрения ежемесячно.

Как правильно использовать органические удобрения

Органические удобрения — это удобрения животного или растительного происхождения. Например, компост, перепревший навоз. Такие удобрения богаты полезными веществами, например, калием, фосфором, азотом, марганцем и железом. Органические удобрения не только питают малину, но и помогают кондиционировать почву.

Если вы вносите навоз для обогащения почвы, он должен быть хорошо перепревшим. Дело в том, что при внесении навоза в свежем виде высокий уровень питательных веществ может привести к ожогу и повреждению растений.

Если использовать гранулированное удобрение, то оно может прослужить до 3 месяцев. Вносите удобрения аккуратно, так как процесс может повредить или сломать корни малины.