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Чем удобрять малину летом: советы опытных садоводов

Названы удобрения для малины в летний период

1:24
Садоводство » Деревья и кустарники

Для нормального роста малины важно правильно удобрять растение.

Названы удобрения для малины в летний период
Фото: commons.wikimedia.org

Чем правильно удобрять малину

Растениям малины нужна богатая полезными веществами, влажная почва для хорошего роста.

Во время посадки добавьте немного питательных веществ. Компост поможет вам улучшить структуру почвы.

Для подкормки используйте удобрения, богатые калием. Если вы выращиваете малину в горшках, вносите жидкие удобрения ежемесячно.

Как правильно использовать органические удобрения

Органические удобрения — это удобрения животного или растительного происхождения. Например, компост, перепревший навоз. Такие удобрения богаты полезными веществами, например, калием, фосфором, азотом, марганцем и железом. Органические удобрения не только питают малину, но и помогают кондиционировать почву.

Если вы вносите навоз для обогащения почвы, он должен быть хорошо перепревшим. Дело в том, что при внесении навоза в свежем виде высокий уровень питательных веществ может привести к ожогу и повреждению растений.

Если использовать гранулированное удобрение, то оно может прослужить до 3 месяцев. Вносите удобрения аккуратно, так как процесс может повредить или сломать корни малины.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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