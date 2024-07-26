Не дайте тле и клещу уничтожить ваши огурцы: что нужно делать прямо сейчас

Вторая половина лета — это период, когда огуречные кусты нуждаются в особой защите. Дело в том, что пик активности тли и паутинного клеща приходится именно на июль и август.
Эти насекомые переносят опасные для огурцов заболевания. Поэтому дачнику важно защитить свои огурцы от этих "незваных гостей".
Растения не пострадают, а урожай удастся спасти, если дважды в неделю проводить одну несложную процедуру.
Что нужно делать при выращивании огурцов
Эксперт сетевого издания "БелНовости", учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных советует: каждые 3-4 дня осматривайте огуречные грядки.
Будьте внимательны и не спешите. Ваша задача — обнаружить и удалить сорняки.
Дело в том, что именно на этих "лишних растениях" могут присутствовать опасные для огурцов вредители.
Кроме того, стоит использовать средства для защиты огурцов от вредителей и заболеваний.
Обязательно применяйте биопрепараты, если не хотите потерять урожай.
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