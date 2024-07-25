Узнайте, как йод может спасти ваш урожай помидоров от болезней

Некоторые до сих пор скептически относятся к использованию йода при выращивании помидоров.
Однако не стоит быть столь категоричными: опыт многих садоводов показывает, что это средство заслуживает внимания.
Профилактика
Йод, обладая антисептическими свойствами, используется в первую очередь для профилактики. Его своевременное применение помогает защитить томаты от различных грибковых заболеваний.
Состояние помидоров
Если ваши томаты выглядят нездоровыми, стоит подумать о применении йода. Показаниями могут быть слабые стебли, недостаточное количество завязей, плохое состояние листвы и медленное созревание плодов.
Рецепт
Самый простой и проверенный многими рецепт: в ведре воды смешайте столовую ложку молока и несколько капель йода (не более пяти). Этот состав используют для опрыскивания растений.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.