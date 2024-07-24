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Дефицит питательных веществ у свёклы: как определить и устранить проблему

Определяем и восполняем дефицит элементов у свёклы

2:33
Садоводство » Овощи

Свёкла — это одна из самых полезных и популярных овощных культур. Она богата витаминами, минералами и другими ценными веществами, которые крайне важны для нашего здоровья. Однако чтобы получить максимальную отдачу от этого корнеплода, необходимо обеспечить ему оптимальные условия выращивания, в том числе полноценное минеральное питание.

Определяем и восполняем дефицит элементов у свёклы
Фото: commons.wikimedia.org by Arn, CC BY-SA 4.0

Как определить дефицит питательных веществ у свёклы?

Внимательное наблюдение за состоянием растений и своевременное устранение различных недостатков позволит вырастить действительно крупные, сочные и вкусные корнеплоды. Давайте разберемся, на что стоит обращать внимание:

Дефицит азота

Симптомы: медленный рост, бледно-зеленая окраска листьев.
Решение: внесите азотные удобрения (аммиачная селитра, мочевина) или компост.

Недостаток фосфора

Симптомы: медленное развитие, пурпурный оттенок листьев, слабая корневая система.
Решение: используйте фосфорные удобрения (супер-, двойной суперфосфат).

Нехватка калия

Симптомы: скручивание и пожелтение листьев, медленный рост корнеплода.
Решение: вносите калийные удобрения (сульфат, хлорид калия).

Нехватка магния
Симптомы: межжилковое пожелтение листьев, медленный рост.
Решение: используйте магниевые удобрения (сернокислый магний, доломитовая мука).

Дефицит бора
Симптомы: прекращение роста сердечка, внутренние гнили, появление трещин.
Решение: опрыскивайте растения раствором борной кислоты.

Недостаток серы
Симптомы: побледнение и замедление роста листьев.
Решение: вносите серосодержащие удобрения (сульфат аммония, сульфат калия).

Чтобы определить, каких именно питательных веществ не хватает, понаблюдайте за развитием свёклы и сравните симптомы с описанными выше. При первых признаках нехватки того или иного элемента незамедлительно внесите соответствующее удобрение. Это поможет быстро исправить ситуацию и получить здоровые, урожайные растения.

Помните, что сбалансированное питание — залог высокой продуктивности свёклы. Поэтому регулярно следите за её состоянием и оперативно устраняйте любые дефициты. Это обеспечит вам обильный и качественный урожай!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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