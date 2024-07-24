Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
AMD представила утилиту Frame Latency Meter
Какие привычные продукты испортят котлеты
Авиасалон МАКС проходит в онлайн-режиме
В "Симпсонах" обнаружили предсказание итогов выборов в США
Стали известны подробности о личности террориста, взорвавшего автомобиль офицера
Украина готовится к скачку доллара
Врач Михайлова: россиянам не грозят амёбы, поедающие мозг
Кондиционеры-спреи: защита и уход за волосами летом
Фарион пала жертвой потенциальных убийц Соловьёва и Симоньян
Хотите удивить гостей оригинальной ягодой? Познакомьтесь с розовой голубикой

Розовая голубика: ягода с изысканным вкусом и массой преимуществ

2:38
Садоводство » Деревья и кустарники

Голубика — одна из самых популярных и полезных ягод, которые можно выращивать на дачном участке. Однако в последнее время всё большее внимание привлекает необычная разновидность этой культуры — розовая голубика. Чем же она отличается от традиционной голубики и стоит ли её выращивать?

Розовая голубика: ягода с изысканным вкусом и массой преимуществ
Фото: flickr.com by Jacob W. Frank, CC BY 2.0

Чем отличается розовая голубика от обычной?

Розовая голубика — это сорт культурной голубики, полученный путём селекции. Основное отличие этой ягоды — её необычная окраска. Вместо привычных синих или черных плодов, у розовой голубики ягоды имеют розово-сиреневый оттенок. Этот цвет придает ягодам изысканный и нежный внешний вид.

Кроме того, розовая голубика:

  • имеет более мягкий, сладковатый вкус по сравнению с обычной голубикой:
  • содержит повышенное количество антоцианов — благотворно влияющих на здоровье пигментов;
  • обладает ярко выраженным приятным ароматом.

Плюсы и минусы розовой голубики

Основные преимущества розовой голубики:

  • яркая, необычная окраска делает её привлекательной для садоводов и ценителей оригинальности;
  • сладкий, мягкий вкус и тонкий аромат добавляют ей изысканности;
  • высокое содержание антоцианов повышает пользу для здоровья;
  • растения выглядят эффектно не только во время плодоношения, но и в период цветения.

К возможным минусам розовой голубики можно отнести:

  • более высокие требования к условиям выращивания по сравнению с обычной голубикой;
  • более хрупкие, уязвимые ягоды, которые могут быстрее повреждаться;
  • меньшие размеры плодов;
  • более высокая стоимость саженцев.

Как выращивать розовую голубику?

Для успешного выращивания этой необычной ягоды важно обеспечить следующие условия:

  • кислая, слабокислая почва с pH 4,0-5,5;
  • хорошо дренированный, влажный, но не застаивающийся грунт;
  • полутенистое или солнечное местоположение;
  • обильные, но умеренные поливы;
  • регулярное внесение специальных удобрений для голубики.

При соблюдении этих рекомендаций розовая голубика порадует вас не только яркими ягодами, но и эффектным кустарником с красивым цветением.

Так что если вы хотите разнообразить свой участок необычной ягодной культурой, то розовая голубика станет отличным выбором. Её изящный внешний вид и приятный вкус будут радовать вас и ваших близких.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35 приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Последние материалы
Остерегайтесь этих красавцев! Они разрастаются хуже любых сорняков
Цены на золото колеблются из-за неопределённости в США
Политолог Суздальцев: Украина не готова к переговорам с Россией
Блейк Лайвли прокомментировала слухи о разводе с Райаном Рейнольдсом
Врач Ракова: в общественных туалетах можно подхватить гонорею и дизентерию
Газманов рассказал, что отметил день рождения на сцене
В США заявили о планах печатать на 3D-принтере детали для истребителя F-35
Учеными найден новый синдром потери памяти у пожилых людей
Врач Марилова: в коврах и подушках могут жить опасные для людей клещи
Африканский полузащитник поделился своими впечатлениями от России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников