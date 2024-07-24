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Какие растения считаются настоящим бичом неопытных дачников? Вот они

Остерегайтесь этих красавцев! Они разрастаются хуже любых сорняков

2:37
Садоводство » Советы

Каждый дачник время от времени сталкивается с растениями, которые изначально кажутся безумно красивыми и привлекательными, но в итоге становятся настоящим бедствием на участке. Они разрастаются настолько стремительно и неконтролируемо, что справиться с ними порой бывает практически невозможно.

Остерегайтесь этих красавцев! Они разрастаются хуже любых сорняков
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, CC BY-SA 4.0

Какие же растения считаются самыми агрессивными и опасными для дачных участков?

Монарда (бергамот)
Это яркое, ароматное травянистое растение с великолепными цветками часто привлекает внимание начинающих огородников. Однако стоит посадить всего несколько кустиков монарды, как они молниеносно разрастаются и буквально душат все вокруг. Контролировать разрастание монарды практически невозможно.

Мята
Ещё один классический пример неуправляемо разрастающегося растения — мята. Эта неприхотливая трава быстро осваивает новые территории, вытесняя другие культуры. Достаточно посадить всего один куст мяты, и она через пару сезонов захватит весь участок.

Пырей ползучий
Многие дачники пытаются избавиться от этого злостного сорняка, но безуспешно. Пырей ползучий имеет невероятно длинную и разветвлённую корневую систему, которая глубоко уходит в землю. Одного крохотного корневища достаточно, чтобы "отрастить" новое мощное растение.

Борщевик Сосновского
Эффектное, но очень агрессивное растение, которое активно распространяется по всей территории. Борщевик быстро вытесняет другие культуры, а его ядовитые выделения могут вызвать серьёзные ожоги кожи. Избавиться от такого "соседа" на участке практически невозможно.

Как избежать проблем с агрессивными растениями?

Чтобы не оказаться в ловушке красоты, расставленной коварными растениями-захватчиками, придерживайтесь нескольких простых правил.

  1. Тщательно изучайте характеристики любого нового растения перед его посадкой.
  2. Отдавайте предпочтение менее агрессивным культурам.
  3. Если всё-таки решились на посадку "неуправляемого" растения, сажайте его в специальные контейнеры.
  4. Регулярно контролируйте и подавляйте распространение таких растений.
  5. Не допускайте их цветения и семенения.

Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете избежать настоящей головной боли, которую могут доставить эти красивые, но неуправляемые растения на вашем участке. Ваш огород будет оставаться аккуратным и ухоженным!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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