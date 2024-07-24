Чем опасно неправильное применение золы на даче? Вот главные ошибки, которых нужно избегать

Зола — одно из самых популярных и универсальных органических удобрений, которые используют дачники. И это неудивительно, ведь этот продукт сгорания богат питательными веществами, необходимыми для роста и развития растений. Однако многие садоводы и огородники нередко совершают ряд ошибок при работе с золой, что в итоге может нанести серьёзный ущерб их урожаю.
Многие дачники ошибочно считают, что чем больше золы будет внесено, тем лучше. Но это не так. Неразбавленная зола имеет очень высокий уровень щёлочности, что может привести к ожогам корневой системы растений и даже к их гибели. Поэтому всегда нужно разбавлять золу водой в соотношении 1:10 или 1:20, прежде чем вносить её под культуры.
Несмотря на высокую эффективность золы, её не рекомендуется вносить в закрытые грунты, такие как парники или теплицы. Дело в том, что там быстрее происходит повышение щёлочности почвы, что чревато ожогами корней растений. В закрытом пространстве зола будет действовать намного более активно.
Многие садоводы пытаются приготовить "золотую" почвосмесь для выращивания рассады, добавляя в нее золу. Но это большая ошибка. Высокощелочная среда, создаваемая золой, очень негативно влияет на всходы и развитие нежных корней рассады. В результате растения могут погибнуть или расти крайне слабо.
Если из года в год вы вносите золу в один и тот же участок, это может привести к чрезмерному повышению уровня pH почвы. В результате многие растения просто перестанут на нем расти и развиваться. Поэтому необходимо периодически чередовать места внесения золы.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете с максимальной эффективностью использовать этот ценный органический ресурс для подкормки своих растений!
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