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Чем опасно неправильное применение золы на даче? Вот главные ошибки, которых нужно избегать

Как не навредить растениям зольной подкормкой?

Садоводство » Советы

Зола — одно из самых популярных и универсальных органических удобрений, которые используют дачники. И это неудивительно, ведь этот продукт сгорания богат питательными веществами, необходимыми для роста и развития растений. Однако многие садоводы и огородники нередко совершают ряд ошибок при работе с золой, что в итоге может нанести серьёзный ущерб их урожаю.

Как не навредить растениям зольной подкормкой?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Ошибка №1: Применение чистой, неразбавленной золы

Многие дачники ошибочно считают, что чем больше золы будет внесено, тем лучше. Но это не так. Неразбавленная зола имеет очень высокий уровень щёлочности, что может привести к ожогам корневой системы растений и даже к их гибели. Поэтому всегда нужно разбавлять золу водой в соотношении 1:10 или 1:20, прежде чем вносить её под культуры.

Ошибка №2: внесение золы в парник или теплицу

Несмотря на высокую эффективность золы, её не рекомендуется вносить в закрытые грунты, такие как парники или теплицы. Дело в том, что там быстрее происходит повышение щёлочности почвы, что чревато ожогами корней растений. В закрытом пространстве зола будет действовать намного более активно.

Ошибка №3: использование золы для посадки рассады

Многие садоводы пытаются приготовить "золотую" почвосмесь для выращивания рассады, добавляя в нее золу. Но это большая ошибка. Высокощелочная среда, создаваемая золой, очень негативно влияет на всходы и развитие нежных корней рассады. В результате растения могут погибнуть или расти крайне слабо.

Ошибка №4: внесение золы в одно и то же место из года в год

Если из года в год вы вносите золу в один и тот же участок, это может привести к чрезмерному повышению уровня pH почвы. В результате многие растения просто перестанут на нем расти и развиваться. Поэтому необходимо периодически чередовать места внесения золы.

Чтобы избежать перечисленных ошибок и получить от золы максимальную пользу, придерживайтесь следующих правил:

  1. Всегда разбавляйте золу водой перед внесением.
  2. Не используйте золу в закрытых грунтах (парники, теплицы).
  3. Не применяйте золу для выращивания рассады.
  4. Чередуйте места внесения золы из года в год.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете с максимальной эффективностью использовать этот ценный органический ресурс для подкормки своих растений!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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