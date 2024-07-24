Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Длительность фильма "Джокер: Безумие на двоих" составит 138 минут
Секреты сжигания 1000 калорий от фитнес-тренера ТиДжея
Ветеринары рассказали, сколько воды нужно собаке
В Башкирии мужчина обманул чиновников на 450 000 рублей
Skull & Bones от Ubisoft выходит на Steam 22 августа
Араб-христианин был избит на Крите из-за подозрения в еврействе
Как за год изменились цены 3-летних популярных рамных внедорожников
Давид Бекхэм обратился к отцу в день его рождения
Врач Исанбаев: для восстановления печени нужно есть продукты, в которых много таурина
Вы удивитесь, как быстро будут созревать томаты в теплице, если сделаете вот это

Почему томаты в вашей теплице созревают медленно, и как исправить ситуацию

2:42
Садоводство » Овощи

Если вы выращиваете томаты в теплице, то наверняка сталкивались с ситуацией, когда плоды созревают слишком медленно. Это может быть довольно досадно, ведь вы ждёте не дождётесь, когда же сможете собрать богатый урожай спелых, сочных томатов. В чём же причина такой медлительности и что можно сделать, чтобы ускорить процесс созревания?

Почему томаты в вашей теплице созревают медленно, и как исправить ситуацию
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Основные причины замедленного созревания томатов в теплице

1. Недостаток света
Одной из главных причин медленного созревания томатов в теплице является недостаток солнечного света. Оптимальный световой режим для формирования плодов — не менее 10-12 часов в сутки. Если в теплице темновато, томаты будут плохо наливаться и вызревать.

2. Перегрев или переохлаждение
Также неблагоприятно сказывается как сильный перегрев, так и переохлаждение теплицы. Идеальные температурные условия для созревания томатов — 22-26°C днем и 16-18°C ночью. Выход за эти пределы может замедлить процесс.

3. Недостаток питания
Если растениям не хватает питательных веществ, необходимых для формирования и развития плодов, это тоже может привести к замедлению созревания. Особенно важны азот, фосфор и калий.

4. Недостаток или избыток влаги
Нерегулярный или неправильный полив — ещё одна частая причина проблем с созреванием томатов. Как недостаток, так и переувлажнение почвы могут негативно сказаться на процессе.

Как ускорить созревание томатов в теплице

Итак, что же можно сделать, чтобы решить проблему и добиться более быстрого созревания ваших томатов? Вот несколько эффективных рекомендаций:

  1. Обеспечьте достаточное освещение. При недостатке естественного света можно использовать искусственное досвечивание в утренние и вечерние часы.
  2. Тщательно контролируйте температуру в теплице, поддерживая оптимальный диапазон.
  3. Регулярно вносите минеральные или органические подкормки, богатые азотом, фосфором и калием.
  4. Поливайте томаты равномерно, не допуская ни пересыхания, ни переувлажнения грунта.
  5. Для ускорения окраски плодов можно использовать препараты, содержащие этилен — например, карбид кальция.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете добиться более быстрого созревания томатов в теплице. Ваши усилия обязательно окупятся богатым урожаем спелых, ароматных плодов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35.приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Последние материалы
В Башкирии мужчина обманул чиновников на 450 000 рублей
Skull & Bones от Ubisoft выходит на Steam 22 августа
Араб-христианин был избит на Крите из-за подозрения в еврействе
Почему томаты в вашей теплице созревают медленно, и как исправить ситуацию
Как за год изменились цены 3-летних популярных рамных внедорожников
Давид Бекхэм обратился к отцу в день его рождения
Врач Исанбаев: для восстановления печени нужно есть продукты, в которых много таурина
Отмена льготной ипотеки может вызвать кризис на рынке жилья в РФ
Эксперт по этикету Хэнсон: как правильно есть пиццу
Call of Duty: Black Ops 6 выйдет в Game Pass в октябре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников