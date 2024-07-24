Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать капитального ремонта двигателя: советы профессионалов
Названа польза от приседаний
Capcom объявила о планах повысить долю женщин на руководящих должностях
В Москве площадь Европы переименовали в площадь Евразии
Как завести новых друзей во время путешествия
При помощи СВЧ-импульсов на Земле воссоздали условия звездообразования
Что будет, если перестать гладить кошку: 3 возможных варианта развития событий
Жена Мартиросян встретилась со своим кумиром Вуди Харрельсоном
Китай повышает уровень инвестиционного сотрудничества с РФ
Как заставить морковь вырасти огромной и сладкой? Используйте этот натуральный ингредиент

Всего 2-3 капли этого – и ваша морковь станет суперурожайной

2:25
Садоводство » Овощи

Вы хотите получить на своем огороде крупные, сладкие морковки? Тогда вам стоит попробовать одну простую и эффективную подкормку, которая значительно ускорит рост и улучшит качество ваших корнеплодов. Все, что вам понадобится — это добавить в воду для полива всего 2-3 капли одного натурального компонента.

Всего 2-3 капли этого – и ваша морковь станет суперурожайной
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Что это за чудо-средство? Речь идёт об эфирном масле чайного дерева, или как его ещё называют — "масле melaleuca". Это натуральное природное вещество, полученное из листьев австралийского чайного дерева, обладает множеством уникальных свойств, одно из которых особенно полезно для моркови.

Как действует эфирное масло чайного дерева на морковь?

Основное преимущество этой суперподкормки заключается в том, что эфирное масло melaleuca оказывает мощное противогрибковое и антибактериальное действие. Это помогает защитить корнеплоды моркови от различных болезней, таких как черная гниль, парша, альтернариоз и другие.

Кроме того, масло чайного дерева способствует активному росту и развитию корневой системы моркови. Оно стимулирует деление клеток, что позволяет корнеплодам быстрее набирать массу и становиться более крупными.

Как приготовить и применять натуральную подкормку?

Чтобы приготовить эту чудо-подкормку, вам понадобится всего 2-3 капли эфирного масла чайного дерева на 1 литр воды. Просто добавьте масло в воду и тщательно перемешайте. Затем просто поливайте этим раствором ваши грядки с морковью 1-2 раза в неделю.

Обратите внимание, что не стоит превышать дозировку — 2-3 капли на 1 литр вполне достаточно. Более концентрированный раствор может оказать обратный эффект и навредить растениям.

Результат не заставит себя ждать! Уже через 1-2 недели после начала применения этой подкормки вы заметите, что ваши морковки стали расти гораздо быстрее и крепче. Они будут отличаться более насыщенным цветом, и в итоге вы получите действительно крупные, сочные и сладкие корнеплоды.

Главное преимущество этой натуральной подкормки в том, что она полностью безопасна, не содержит химических компонентов и не наносит вреда ни почве, ни самим растениям.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Русские бойцы двинулись к "воротам в Днепропетровск" — Покровску Дмитрий Плотников Праздника на Олимпиаде в Париже не будет из-за превращения города в "бункер" Любовь Степушова Reuters: в победах России на Украине виноваты США Юрий Бочаров
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Последние материалы
Как завести новых друзей во время путешествия
Всего 2-3 капли этого – и ваша морковь станет суперурожайной
При помощи СВЧ-импульсов на Земле воссоздали условия звездообразования
Жена Мартиросян встретилась со своим кумиром Вуди Харрельсоном
Что будет, если перестать гладить кошку: 3 возможных варианта развития событий
Русские бойцы двинулись к "воротам в Днепропетровск" — Покровску
Китай повышает уровень инвестиционного сотрудничества с РФ
Дочь певца Валерия Меладзе Софико крестила грудного сына
Нутрициолог Заровнятных назвала детокс опасной и бессмысленной процедурой
Советы, как собрать дорожный косметический набор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников