Дважды в неделю – и ваши огурцы будут расти как на дрожжах! Узнайте, что нужно делать

Огуречные грядки во второй половине лета: 3 ключевые задачи

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Вторая половина лета — время, когда огуречные грядки требуют особого внимания и ухода. Чтобы не лишиться богатого урожая, важно уделять им должное время и регулярно выполнять несколько важных процедур. Что именно стоит делать на огуречных грядках?

Фото: photogallery.nrcs.usda.gov by Photo by Scott Bauer is licensed under https://photogallery.nrcs.usda.gov/res/sites/photogallery/

Регулярное рыхление и прополка

Чтобы ваши огурцы радовали здоровым ростом и обильным плодоношением, дважды в неделю необходимо рыхлить междурядья и удалять сорняки. Это улучшает доступ воздуха к корням растений, мешает росту сорной растительности, которая отнимает у огурцов питательные вещества.

Процедуру рыхления и прополки лучше всего проводить после полива или дождя, когда почва более влажная и легко поддается обработке. Для этого используйте рыхлитель, мотыгу или руками. Глубина рыхления должна составлять 5-7 см.

Регулярный полив и внесение подкормок

Огурцы — влаголюбивые растения, поэтому во второй половине лета им необходим регулярный, обильный полив. Следите, чтобы верхний слой почвы не высыхал. Поливать грядки лучше всего дважды в неделю, вечером, используя 10-15 литров воды на 1 кв. м.

Одновременно с поливом вносите и жидкие минеральные подкормки, богатые азотом, фосфором и калием. Это позволит обеспечить растения необходимыми питательными веществами для активного плодоношения. Если почва бедная, можно также вносить органические удобрения, например, настой крапивы или куриный помет.

Осмотр растений и удаление подмёрзших/заболевших побегов

Дважды в неделю необходимо тщательно осматривать ваши огуречные кусты, чтобы вовремя заметить и устранить проблемы. Удаляйте засохшие, поврежденные или пораженные болезнями побеги. Это предотвратит распространение инфекции и поможет растению сконцентрировать силы на формировании здоровых плодов.

Ну и не забывайте регулярно подвязывать побеги к опоре, чтобы плоды не касались земли и не загнивали.

Следуя этим простым, но важным правилам ухода за огуречными грядками дважды в неделю, вы гарантированно сможете обеспечить себя богатым и продолжительным урожаем огурцов во второй половине лета. Пусть ваши труды будут щедро вознаграждены!