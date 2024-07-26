Ухаживайте за садом с помощью умных технологий: автоматический полив и солнечные светильники

Эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Ника Кобылкина посоветовала дачникам использовать системы автоматического полива и солнечные светильники в саду, сообщают "Известия".
Кобылкина отметила, что существует три основных типа автоматического полива: капельный, дождевальный и подземный.
В случае капельного полива вода поступает непосредственно к корням растений через трубки с отверстиями.
Дождевальный полив подразумевает использование устройств для орошения, распыляющих воду в виде дождя.
Подземный полив осуществляется через трубки, расположенные под землей. Каждый из методов имеет свои преимущества.
При выборе системы полива важно учитывать площадь участка, тип почвы и виды растений.
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