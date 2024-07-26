Ухаживайте за садом с помощью умных технологий: автоматический полив и солнечные светильники

Как превратить ваш сад в рай с помощью автоматического полива

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Ника Кобылкина посоветовала дачникам использовать системы автоматического полива и солнечные светильники в саду, сообщают "Известия".

Фото: upload.wikimedia.org by kuznetsov_anton, CC BY 3.0

Кобылкина отметила, что существует три основных типа автоматического полива: капельный, дождевальный и подземный.

В случае капельного полива вода поступает непосредственно к корням растений через трубки с отверстиями.

Дождевальный полив подразумевает использование устройств для орошения, распыляющих воду в виде дождя.

Подземный полив осуществляется через трубки, расположенные под землей. Каждый из методов имеет свои преимущества.

При выборе системы полива важно учитывать площадь участка, тип почвы и виды растений.