Забудьте о дорогих химикатах: 3 копеечных средства для избавления от тли на даче

Горчичный порошок, аммиак и раствор хозяйственного мыла помогут эффективно бороться с тлёй на загородном участке.
Эти три недорогих и действенных средства рекомендуют использовать эксперты из онлайн-издания "БелНовости".
Эксперты советуют применять горчичный порошок для уничтожения вредителей как в теплицах, так и на открытых грядках.
Аммиачный раствор также эффективен в борьбе с тлёй, так как он хорошо прилипает к листьям и стеблям, уничтожая вредителей.
Ещё одно проверенное средство — раствор хозяйственного мыла, который действует как натуральный инсектицид и репеллент.
Раствор можно наносить прямо на повреждённые части растения, тщательно покрывая все его части и особое внимание уделяя нижней стороне листьев.
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