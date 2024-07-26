Забудьте о дорогих химикатах: 3 копеечных средства для избавления от тли на даче

Как легко избавиться от тли на даче

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Горчичный порошок, аммиак и раствор хозяйственного мыла помогут эффективно бороться с тлёй на загородном участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco de Haas, CC BY-SA 4.0

Эти три недорогих и действенных средства рекомендуют использовать эксперты из онлайн-издания "БелНовости".

Эксперты советуют применять горчичный порошок для уничтожения вредителей как в теплицах, так и на открытых грядках.

Аммиачный раствор также эффективен в борьбе с тлёй, так как он хорошо прилипает к листьям и стеблям, уничтожая вредителей.

Ещё одно проверенное средство — раствор хозяйственного мыла, который действует как натуральный инсектицид и репеллент.

Раствор можно наносить прямо на повреждённые части растения, тщательно покрывая все его части и особое внимание уделяя нижней стороне листьев.