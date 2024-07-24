Какая почва нужна для выращивания моркови: следуйте советам и получите богатый урожай

Морковь — простой в выращивании овощ. Но вам нужно помнить о нескольких вещах.
Выберите солнечное место на грядке для выращивания моркови. Почва должна быть хорошо дренированной и питательной. Если почва на грядке каменистая или глинистая, морковь может расти низкорослой. Для этих типов почв выбирайте сорта моркови с неглубокими корнями или выращивайте овощ на приподнятой грядке. Также можно выращивать морковь в контейнерах.
Для хорошего урожая моркови важно удалять сорняки между грядками и возле растения.
Чтобы защитить свой овощ от вредителей или непогоды, можно использовать специальные укрытия для растений, например, из флиса.
Так как морковь является засухоустойчивым овощем, необходимости в частом поливе нет.
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