Какая почва нужна для выращивания моркови: следуйте советам и получите богатый урожай

Советы, как выращивать морковь

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь — простой в выращивании овощ. Но вам нужно помнить о нескольких вещах.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Какая почва нужна для выращивания моркови

Выберите солнечное место на грядке для выращивания моркови. Почва должна быть хорошо дренированной и питательной. Если почва на грядке каменистая или глинистая, морковь может расти низкорослой. Для этих типов почв выбирайте сорта моркови с неглубокими корнями или выращивайте овощ на приподнятой грядке. Также можно выращивать морковь в контейнерах.

Как вырастить морковь

Для хорошего урожая моркови важно удалять сорняки между грядками и возле растения.

Чтобы защитить свой овощ от вредителей или непогоды, можно использовать специальные укрытия для растений, например, из флиса.

Так как морковь является засухоустойчивым овощем, необходимости в частом поливе нет.