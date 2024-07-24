Как вырастить сочную и сахаристую морковь: вот о чем дачник не должен забывать

Дачники рассказали, как вырастить сочную и сахаристую морковь

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь — влаголюбивая культура, что особенно важно учитывать в середине лета, когда часто стоит жаркая погода. Правильный полив в июле значительно повышает вероятность получения крупного, сочного и сладкого урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0

Как правильно поливать морковь в июле

В июле морковь нуждается в обильном поливе. Недостаток влаги может привести к тому, что корнеплоды будут мелкими и невкусными. Однако слишком частый полив также не нужен — достаточно поливать раз в 5-7 дней. Важно, чтобы вода проникала глубоко в грунт, но при этом не создавать избыток влаги, превращая грядку в "болото".

Рекомендации по расходу воды зависят от погодных условий и состояния корнеплодов. Раздвоение корешка указывает на избыток влаги, тогда как чрезмерная жёсткость и сухость — на её недостаток.

Также следует избегать использования холодной воды для полива, так как растение плохо реагирует на низкую температуру. Для полива моркови рекомендуется использовать тёплую воду.