Зачем обрезать томаты в июле: дачникам напомнили о важности процедуры

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Стало известно, зачем обрезать томаты в июле

1:12
Садоводство

В июле, помимо подкормок, прополок и полива, томаты нуждаются в обрезке. В этот период начинается плодоношение и появляются завязи, но при этом растения продолжают активно расти. Опытные огородники объяснили, зачем и как правильно обрезать томаты в это время.

Стало известно, зачем обрезать томаты в июле
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, CC BY 2.0

Зачем обрезать томаты

Эта простая, но важная процедура помогает получить хороший урожай.

Обрезка позволяет сформировать кусты, и удаление лишних побегов и листьев помогает растению направить силы на развитие плодов, а не зелени.

Как обрезать томаты

Необходимо удалять боковые побеги, появляющиеся из пазух листьев. Так называемые пасынки быстро зацветают, но делают куст слишком густым, что снижает урожайность.

Также удаляют листья, расположенные под первой плодовой кистью. После обрезки должно остаться два-три листа под плодовой кистью и над ней, так как они необходимы для развития плодов. Важно помнить, что за один раз можно удалить не более трех листьев, так как любая обрезка является стрессом для растений.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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