Ваши помидоры будут крупными и вкусными: вот что нужно для этого делать

Советы, как вырастить крупные помидоры

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда помидоры вырастают не такими большими, как хотелось бы. Это легко исправить.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Как правильно выращивать помидоры

Чтобы ваши помидоры выросли большими и здоровыми, требуется надлежащий уход и внимание. Основной причиной, по которой помидоры не вырастают большими, является недостаток воды, часто из-за засухи или неправильного полива.

Опытные огородники рекомендуют никогда не допускать увядания томатных растений. Томаты хорошо себя чувствуют в плодородной, хорошо дренированной почве. Заранее подготовьте грядку, добавив компост или перегной для обогащения почвы.

Поскольку крупные помидоры дают тяжёлые плоды, растения нуждаются в сильной опоре. Используйте рамы, шпалеры или другие конструкции, чтобы предотвратить поломку стеблей.

В открытом грунте помидоры нуждаются в регулярной подкормке для получения крупных плодов. Опытные садоводы советуют провести первую подкормку через десять дней после высадки рассады, используя раствор коровяка или куриного помета.

Борная кислота также эффективна для стимуляции плодообразования. При температуре выше 30°C томаты могут образовывать цветочные кисти, но не завязывать плоды. Для решения этой проблемы приготовьте спрей, растворив 10 грамм борной кислоты в стакане горячей воды.

Чтобы ускорить рост томатов, удаляйте нижние листья растений каждые три дня, снимая по одному листу за раз.