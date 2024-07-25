Придётся собирать урожай мешками: эти лайфхаки помогут быстро вырастить болгарский перец

Следуя этим рекомендациям, вы сможете добиться отличного урожая сладкого перца с минимальными усилиями.
Для раннего урожая выбирайте конусовидные сорта, для позднего — кубовидные с крупными плодами. Использование нескольких сортов обеспечит разнообразие и более продолжительное плодоношение.
Удаляйте первый цветок у рассады. Это позволит растению сосредоточиться на развитии и даст больше плодов в будущем.
Подкормка и уход.
Используйте зеленые удобрения или рыбную муку при недостатке азота. Это важно для хорошего роста и цветения.
Подкормите растения при признаках хлороза, чтобы улучшить вкус плодов. Магний и железо можно вносить как через корень, так и по листу.
Чередуйте минеральные и органические удобрения. Используйте удобрения для пасленовых или специальные смеси для перца, избегая хлорированных продуктов.
Перец требует регулярного полива. Лучше использовать капельный полив и замульчировать почву, чтобы сохранить влагу и предотвратить уплотнение почвы.
Используйте гуминовые препараты и органические подкормки для улучшения вкуса плодов и общей продуктивности растений.
Применение бактерий и гидрогелей помогает улучшить усвоение питательных веществ и удержание влаги в почве.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.