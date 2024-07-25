Придётся собирать урожай мешками: эти лайфхаки помогут быстро вырастить болгарский перец

Основные советы по уходу за сладким перцем

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Следуя этим рекомендациям, вы сможете добиться отличного урожая сладкого перца с минимальными усилиями.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Для раннего урожая выбирайте конусовидные сорта, для позднего — кубовидные с крупными плодами. Использование нескольких сортов обеспечит разнообразие и более продолжительное плодоношение.

Удаляйте первый цветок у рассады. Это позволит растению сосредоточиться на развитии и даст больше плодов в будущем.

Подкормка и уход.

Используйте зеленые удобрения или рыбную муку при недостатке азота. Это важно для хорошего роста и цветения.

Подкормите растения при признаках хлороза, чтобы улучшить вкус плодов. Магний и железо можно вносить как через корень, так и по листу.

Чередуйте минеральные и органические удобрения. Используйте удобрения для пасленовых или специальные смеси для перца, избегая хлорированных продуктов.

Перец требует регулярного полива. Лучше использовать капельный полив и замульчировать почву, чтобы сохранить влагу и предотвратить уплотнение почвы.

Используйте гуминовые препараты и органические подкормки для улучшения вкуса плодов и общей продуктивности растений.

Применение бактерий и гидрогелей помогает улучшить усвоение питательных веществ и удержание влаги в почве.