Дрожжевая подкормка сделает ваши огурцы гигантскими: простое решение для невероятного урожая

Дрожжевая подкормка — это отличный способ улучшить рост и урожайность огурцов. Дрожжи содержат полезные микроорганизмы и витамины, которые способствуют развитию корневой системы и повышают устойчивость растений к болезням.
Как приготовить дрожжевую подкормку
Наполните ведро тёплой водой и добавьте 100 г сухих дрожжей. Перемешайте и оставьте настояться на сутки. Получившимся раствором поливайте растения под корень, используя около 0,5 литра на один кустик.
Чтобы повысить эффективность подкормки, вы можете использовать дополнительный рецепт. Смешайте 12 г сухих дрожжей с 2 г аскорбиновой кислоты. Затем растворите эту смесь в 5 литрах воды и дайте настояться в течение семи дней. Перед применением разбавьте 250 мл полученной настойки в 10 литрах воды.
Применение
Дрожжевая подкормка не только улучшает рост огурцов, но и способствует более высокому качеству плодов. Регулярное использование этого удобрения поможет вашим растениям быть более здоровыми и продуктивными.
Не забывайте следить за состоянием ваших огурцов и применять подкормку в нужное время для достижения наилучших результатов!
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