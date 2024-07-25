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Дрожжевая подкормка сделает ваши огурцы гигантскими: простое решение для невероятного урожая

Дрожжевая подкормка для огурцов: простой способ

1:24
Садоводство

Дрожжевая подкормка — это отличный способ улучшить рост и урожайность огурцов. Дрожжи содержат полезные микроорганизмы и витамины, которые способствуют развитию корневой системы и повышают устойчивость растений к болезням.

Дрожжевая подкормка для огурцов: простой способ
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Как приготовить дрожжевую подкормку

Наполните ведро тёплой водой и добавьте 100 г сухих дрожжей. Перемешайте и оставьте настояться на сутки. Получившимся раствором поливайте растения под корень, используя около 0,5 литра на один кустик.

Чтобы повысить эффективность подкормки, вы можете использовать дополнительный рецепт. Смешайте 12 г сухих дрожжей с 2 г аскорбиновой кислоты. Затем растворите эту смесь в 5 литрах воды и дайте настояться в течение семи дней. Перед применением разбавьте 250 мл полученной настойки в 10 литрах воды.

Применение

Дрожжевая подкормка не только улучшает рост огурцов, но и способствует более высокому качеству плодов. Регулярное использование этого удобрения поможет вашим растениям быть более здоровыми и продуктивными.

Не забывайте следить за состоянием ваших огурцов и применять подкормку в нужное время для достижения наилучших результатов!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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