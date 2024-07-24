Не покупайте морковь в магазине! Узнайте, как сделать свою более сладкой и сочной

В июле важным этапом ухода за морковью является подкормка, которая способствует получению сладких и вкусных корнеплодов. Правильное удобрение поможет моркови оптимально развиваться и укрепить её иммунитет.
В специализированных садоводческих магазинах можно найти несколько эффективных препаратов, которые помогут вам в этом процессе.
1. Растворин
Этот препарат богат полезными веществами, однако важно учитывать, что содержание азота должно быть минимальным. Высокое содержание азота может способствовать избыточному росту зелёной массы в ущерб корнеплодам.
2. Кристалон
Состав "Кристалона" варьируется в зависимости от разновидности, и уровень азота может быть различным. Для моркови рекомендуется выбирать вариант с наименьшим содержанием азота, чтобы поддержать баланс питательных веществ и не повлиять негативно на вкус корнеплодов.
3. Агрикола-4
Этот препарат содержит все необходимые элементы для полноценного питания моркови. Чтобы использовать его, разведите 50 граммов средства в ведре воды. Приготовленный раствор готов к применению и обеспечит моркови все нужные микроэлементы для формирования сладких корнеплодов.
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