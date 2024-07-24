Не покупайте морковь в магазине! Узнайте, как сделать свою более сладкой и сочной

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Подкормка моркови в июле: как сделать корнеплоды сладкими

1:24
Садоводство

В июле важным этапом ухода за морковью является подкормка, которая способствует получению сладких и вкусных корнеплодов. Правильное удобрение поможет моркови оптимально развиваться и укрепить её иммунитет.

Подкормка моркови в июле: как сделать корнеплоды сладкими
Фото: commons.wikimedia.org by אורן פלס, CC BY 2.5

В специализированных садоводческих магазинах можно найти несколько эффективных препаратов, которые помогут вам в этом процессе.

1. Растворин
Этот препарат богат полезными веществами, однако важно учитывать, что содержание азота должно быть минимальным. Высокое содержание азота может способствовать избыточному росту зелёной массы в ущерб корнеплодам.

2.  Кристалон
Состав "Кристалона" варьируется в зависимости от разновидности, и уровень азота может быть различным. Для моркови рекомендуется выбирать вариант с наименьшим содержанием азота, чтобы поддержать баланс питательных веществ и не повлиять негативно на вкус корнеплодов.

3.  Агрикола-4
Этот препарат содержит все необходимые элементы для полноценного питания моркови. Чтобы использовать его, разведите 50 граммов средства в ведре воды. Приготовленный раствор готов к применению и обеспечит моркови все нужные микроэлементы для формирования сладких корнеплодов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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