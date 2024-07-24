Обрезка и подкормка в июле могут спасти ваши розы от увядания: сад преобразится

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Как обрезать и подкормить розы в июле?

1:16
Садоводство

Июль — это важный месяц для ухода за розами. В это время года необходимо проводить обрезку и подкормку, чтобы поддерживать здоровье растений и обеспечить их цветение в следующем сезоне.

Как обрезать и подкормить розы в июле?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Обрезка роз

1. Удаление отцветших цветов. Сразу после цветения удалите увядшие бутоны. Это стимулирует образование новых цветков и предотвращает образование семян, что может ослабить растение.

2. Формирующая обрезка. Если у вас есть кусты, которые разрослись или потеряли форму, проведите легкую формирующую обрезку. Удалите старые и слабые побеги, а также те, которые растут внутрь куста.

3. Обрезка больных и повреждённых ветвей. Осмотрите кусты на наличие больных или повреждённых ветвей. Удалите их до здоровой ткани, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

Подкормка роз

Выбор удобрений. В июле лучше всего использовать комплексные удобрения, содержащие как макро-, так и микроэлементы. Подходят удобрения с высоким содержанием калия, что способствует образованию цветков.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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