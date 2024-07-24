Обрезка и подкормка в июле могут спасти ваши розы от увядания: сад преобразится

Июль — это важный месяц для ухода за розами. В это время года необходимо проводить обрезку и подкормку, чтобы поддерживать здоровье растений и обеспечить их цветение в следующем сезоне.
Обрезка роз
1. Удаление отцветших цветов. Сразу после цветения удалите увядшие бутоны. Это стимулирует образование новых цветков и предотвращает образование семян, что может ослабить растение.
2. Формирующая обрезка. Если у вас есть кусты, которые разрослись или потеряли форму, проведите легкую формирующую обрезку. Удалите старые и слабые побеги, а также те, которые растут внутрь куста.
3. Обрезка больных и повреждённых ветвей. Осмотрите кусты на наличие больных или повреждённых ветвей. Удалите их до здоровой ткани, чтобы предотвратить распространение заболеваний.
Подкормка роз
Выбор удобрений. В июле лучше всего использовать комплексные удобрения, содержащие как макро-, так и микроэлементы. Подходят удобрения с высоким содержанием калия, что способствует образованию цветков.
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