Обрезка и подкормка в июле могут спасти ваши розы от увядания: сад преобразится

Как обрезать и подкормить розы в июле?

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июль — это важный месяц для ухода за розами. В это время года необходимо проводить обрезку и подкормку, чтобы поддерживать здоровье растений и обеспечить их цветение в следующем сезоне.

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Обрезка роз

1. Удаление отцветших цветов. Сразу после цветения удалите увядшие бутоны. Это стимулирует образование новых цветков и предотвращает образование семян, что может ослабить растение.

2. Формирующая обрезка. Если у вас есть кусты, которые разрослись или потеряли форму, проведите легкую формирующую обрезку. Удалите старые и слабые побеги, а также те, которые растут внутрь куста.

3. Обрезка больных и повреждённых ветвей. Осмотрите кусты на наличие больных или повреждённых ветвей. Удалите их до здоровой ткани, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

Подкормка роз

Выбор удобрений. В июле лучше всего использовать комплексные удобрения, содержащие как макро-, так и микроэлементы. Подходят удобрения с высоким содержанием калия, что способствует образованию цветков.