Хотите, чтобы ваши розы цвели всё лето? Не пропустите этот важный уход в июле

Июль — один из самых важных месяцев для ухода за розами. Именно в это время растения особенно нуждаются в дополнительном питании, чтобы продолжать радовать нас яркими, пышными цветами до самой осени. Какие подкормки будут наиболее эффективными для роз в июле?
В июле, когда розы активно наращивают зеленую массу и бутоны, им необходимо обильное питание. Лучше всего использовать органические, медленно высвобождающие питательные вещества удобрения. Идеальным вариантом станет перегной, компост или специальные розовые удобрения на основе гуминовых кислот.
Вносите эти органические подкормки в приствольные круги роз, равномерно распределяя их по поверхности почвы. Норма внесения — 1-2 ведра на взрослый куст. Постарайтесь равномерно распределить удобрения, чтобы они не попали непосредственно на стебли.
Помимо органики, в июле розы нуждаются в минеральных удобрениях, богатых фосфором и калием. Эти элементы стимулируют образование бутонов и интенсивное цветение.
Подходящим вариантом станет комплексное минеральное удобрение, специально предназначенное для роз. Его можно просто рассыпать вокруг кустов в приствольные круги. Норма внесения — 1-2 столовые ложки на 1 м2.
Чтобы добиться насыщенной, глубокой окраски лепестков, розам необходимы микроэлементы — железо, медь, бор, цинк. Их можно вносить в виде специальных комплексных удобрений для роз или отдельно приобретенных препаратов.
Вносите микроподкормки в приствольные круги или опрыскивайте листья, следуя рекомендациям производителя. Это поможет розам раскрыть весь спектр своей природной красоты.
Помните, что любые подкормки будут эффективны только при условии регулярных, обильных поливов. Летом розы нуждаются в обильном увлажнении. Следите, чтобы почва вокруг кустов всегда оставалась влажной, но не переувлажненной.
Регулярно внося органические и минеральные удобрения, вы обеспечите розам роскошное цветение вплоть до самой осени. Ваши любимые растения будут радовать пышными, яркими цветками!
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