Хотите, чтобы ваши розы цвели всё лето? Не пропустите этот важный уход в июле

Как правильно подкормить розы в июле

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Июль — один из самых важных месяцев для ухода за розами. Именно в это время растения особенно нуждаются в дополнительном питании, чтобы продолжать радовать нас яркими, пышными цветами до самой осени. Какие подкормки будут наиболее эффективными для роз в июле?

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Богатая органика — основа здоровья роз

В июле, когда розы активно наращивают зеленую массу и бутоны, им необходимо обильное питание. Лучше всего использовать органические, медленно высвобождающие питательные вещества удобрения. Идеальным вариантом станет перегной, компост или специальные розовые удобрения на основе гуминовых кислот.

Вносите эти органические подкормки в приствольные круги роз, равномерно распределяя их по поверхности почвы. Норма внесения — 1-2 ведра на взрослый куст. Постарайтесь равномерно распределить удобрения, чтобы они не попали непосредственно на стебли.

Минеральные подкормки для пышного цветения

Помимо органики, в июле розы нуждаются в минеральных удобрениях, богатых фосфором и калием. Эти элементы стимулируют образование бутонов и интенсивное цветение.

Подходящим вариантом станет комплексное минеральное удобрение, специально предназначенное для роз. Его можно просто рассыпать вокруг кустов в приствольные круги. Норма внесения — 1-2 столовые ложки на 1 м2.

Микроэлементы для яркости окраски

Чтобы добиться насыщенной, глубокой окраски лепестков, розам необходимы микроэлементы — железо, медь, бор, цинк. Их можно вносить в виде специальных комплексных удобрений для роз или отдельно приобретенных препаратов.

Вносите микроподкормки в приствольные круги или опрыскивайте листья, следуя рекомендациям производителя. Это поможет розам раскрыть весь спектр своей природной красоты.

Не забывайте о регулярном поливе

Помните, что любые подкормки будут эффективны только при условии регулярных, обильных поливов. Летом розы нуждаются в обильном увлажнении. Следите, чтобы почва вокруг кустов всегда оставалась влажной, но не переувлажненной.

Регулярно внося органические и минеральные удобрения, вы обеспечите розам роскошное цветение вплоть до самой осени. Ваши любимые растения будут радовать пышными, яркими цветками!