Удивительные "шоколадные" цветы, которые нужно иметь в каждом саду

Особые ароматы природы: цветы, от которых веет вкусным шоколадом

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многие из нас мечтают о том, чтобы их сад или цветник источал не только яркие, насыщенные краски, но и удивительные ароматы. Одни из самых желанных — цветы, которые источают запах, напоминающий божественный аромат шоколада. Давайте узнаем, какие именно растения обладают этим уникальным свойством.

Фото: flickr.com/photos by Daryl Mitchell, CC BY-SA 2.0

Цветок шоколадной герани

Пожалуй, самый известный представитель "шоколадных" цветов — герань с необычным ароматом. При растирании листьев этого растения в воздух действительно струится изумительный запах горького шоколада. Такая герань станет ярким акцентом в вашем цветнике или на подоконнике, радуя не только глаз, но и обоняние.

Необычная бегония Клементине

Ещё одно удивительное растение с ароматом шоколада — бегония Клементине. Её нежные цветки источают насыщенный шоколадный аромат, который особенно проявляется в жаркие солнечные дни. Этот вид бегоний предпочитает полутень, но зато его пряный аромат будет радовать вас в течение всего летнего сезона.

Микрокала с ванильно-шоколадным ароматом

Помимо герани и бегоний, интересным "шоколадным" растением является микрокала. Её мелкие, но очень душистые цветки сочетают в себе ноты шоколада и ванили. Этот невысокий, компактный цветок отлично подойдет для украшения альпийских горок, бордюров или контейнерного озеленения.

Время сбора урожая ароматов

Чтобы цветы с ароматом шоколада радовали вас как можно дольше, важно знать правильное время их сбора. Обычно самый выраженный аромат наблюдается в самое жаркое время суток — с полудня до вечера. Именно в этот период рекомендуется срезать соцветия и листья, чтобы сохранить их неповторимый шоколадный запах.

Окунитесь в мир ароматов, высадив на своем участке эти удивительные "шоколадные" цветы. Их сладко-пряный аромат будет дарить вам радость на протяжении всего цветочного сезона.