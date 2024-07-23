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Как мгновенно убрать пожелтевшие листья с огурцов: простое решение, которое работает

Как убрать пожелтевшие листья с огурцов?

1:27
Садоводство

Пожелтевшие листья на огурцах — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие садоводы. Это может быть признаком различных заболеваний или неблагоприятных условий. 

Как убрать пожелтевшие листья с огурцов?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Прежде чем принимать меры, важно понять, почему листья желтеют.

Недостаток питательных веществ. Огурцы нуждаются в азоте, калии и других микроэлементах. Пожелтение может указывать на нехватку этих веществ.

Полив. Переувлажнение или недостаток влаги могут вызывать стресс у растений, что также приводит к пожелтению.

Заболевания. Грибковые или вирусные инфекции могут поражать листья, вызывая их пожелтение.

Если листья пожелтели и засохли, лучше всего их удалить. Это предотвратит распространение болезней и позволит растению сосредоточить свои силы на здоровых листьях. Используйте острые секаторы для чистого среза.

Улучшите условия роста.

Примените комплексные удобрения, содержащие необходимые микроэлементы. Лучше всего использовать органические удобрения.

Регулируйте режим полива. Огурцы любят влагу, но переувлажнение может быть вредным. Поливайте растения регулярно, но не допускайте застоя воды.

Убедитесь, что растения получают достаточно света. Огурцы предпочитают солнечные места.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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