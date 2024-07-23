Лучший способ улучшить урожай томатов в конце июля: секретная подкормка

Подкормка томатов в конце июля: лучший вариант

Для того чтобы плоды были крупными, сочными и вкусными, важно правильно подкормить растения. Подкормка в этот период играет ключевую роль в поддержке здоровья растений и увеличении количества урожая.

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Ингредиенты.

— Куриный помет (или компост): 1 стакан

— Древесная зола: 1 стакан

— Минеральные удобрения (содержат фосфор и калий): 2 ст. ложки

— Вода: 10 литров

Приготовление и применение.

В ведре с 10 литрами воды растворите куриный помет и оставьте его на 2-3 дня для брожения. Если вы используете компост, его можно просто перемешать с водой. После этого процедите раствор, удаляя твердые остатки.

В полученный настой добавьте древесную золу и минеральные удобрения. Хорошо перемешайте.

Подкормку следует вносить под корень. На одно растение используйте 1-2 литра раствора. Убедитесь, что подкормка не попадает на листья и стебли, чтобы избежать ожогов.