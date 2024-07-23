Что скрывает зелёная земля на вашем участке? Вот что она может рассказать

Каждый, кто занимается садоводством или огородничеством, сталкивается с таким явлением, как "зелёная земля" на участке. Но что оно означает и как с ним справиться?
Под "зелёной землёй" подразумевается почва, на поверхности которой образовался устойчивый растительный покров в виде мелких зеленых растений. Чаще всего это мох, лишайники, водоросли или сорняки, быстро заселяющие незанятое пространство.
Появление зеленой земли на участке — довольно распространённое явление и имеет несколько причин: недостаток питательных веществ в почве. Зеленые растения-пионеры быстро заселяют бедные, истощенные почвы, восстанавливая их плодородие; избыточное увлажнение. Застой воды на участке создает благоприятные условия для развития мхов, водорослей и других влаголюбивых растений; нарушение структуры почвы. Уплотнение, чрезмерная глинистость или песчаность земли также способствуют появлению зеленого покрова; недостаток солнечного света. На затененных, закрытых от солнца участках зеленые растения-пионеры быстро заселяют освободившиеся ниши.
Появление зеленой земли на участке может многое рассказать опытному садоводу:
Чтобы решить проблему с "зеленой землей", нужно устранить саму ее причину. Вот несколько эффективных способов:
Устранив причину появления "зелёной земли", вы сможете вернуть своему участку плодородный, ухоженный вид. Применяйте эти рекомендации, и ваша почва снова будет радовать отличными результатами!
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