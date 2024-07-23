Распространённые ошибки при окучивании капусты и как их избежать

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Окучивание капусты: пошаговая инструкция для рекордного урожая

2:33
Садоводство » Овощи

Капуста — одно из самых популярных овощных растений на наших участках. Чтобы получить богатый урожай вкусных и сочных кочанов, за капустой нужно тщательно ухаживать. Одна из важных агротехнических операций в этом деле — окучивание.

Окучивание капусты: пошаговая инструкция для рекордного урожая
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Зачем нужно окучивать капусту?

Окучивание капусты — это агротехнический прием, заключающийся в формировании вокруг основания растений земляных гребней. Эта процедура выполняет несколько важных функций:

  • Стимулирует образование дополнительных корней. Засыпанные землей нижние части стеблей дают начало новым корням, что улучшает питание и укрепляет растения.
  • Предотвращает выпревание. Земляные гребни укрывают шейку и нижние листья растений, защищая их от перегрева и иссушения.
  • Препятствует выпадению урожая. Крупные кочаны капусты становятся тяжелыми, поэтому подокучивание не дает им упасть на землю.
  • Подавляет сорняки. Гребни затрудняют рост и развитие нежелательной растительности вокруг капусты.

Когда и как правильно окучивать капусту?

Окучивание капусты проводят несколько раз за сезон:

  • Первый раз — через 2-3 недели после высадки рассады. Сформируйте невысокие земляные гребни, чтобы закрыть нижнюю часть стеблей.
  • Повторное окучивание — через месяц-полтора, когда растения подрастут. Гребни должны быть выше, чтобы полностью закрывать стебли и нижние листья.
  • При необходимости проведите третий этап окучивания, особенно если капуста интенсивно развивается.

Как правильно выполнять окучивание:

  • Используйте мотыгу или специальный окучник, чтобы сформировать ровные, симметричные гребни вокруг каждого растения.
  • Высота гребней должна быть 10-15 см, ширина — 15-20 см. Оставляйте между растениями свободное пространство.
  • Избегайте повреждения листьев и стеблей. Аккуратно окучивайте, осторожно подвигая землю к основанию растений.
  • Контролируйте влажность почвы, чтобы она была умеренной. При необходимости полейте капусту перед окучиванием.

Правильное и своевременное окучивание капусты — залог её здоровья и высокой урожайности. Следуйте этим простым рекомендациям, и ваши кочаны обязательно вырастут крупными, плотными и вкусными!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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