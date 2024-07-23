Распространённые ошибки при окучивании капусты и как их избежать

Капуста — одно из самых популярных овощных растений на наших участках. Чтобы получить богатый урожай вкусных и сочных кочанов, за капустой нужно тщательно ухаживать. Одна из важных агротехнических операций в этом деле — окучивание.
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Зачем нужно окучивать капусту?
Окучивание капусты — это агротехнический прием, заключающийся в формировании вокруг основания растений земляных гребней. Эта процедура выполняет несколько важных функций:
Стимулирует образование дополнительных корней. Засыпанные землей нижние части стеблей дают начало новым корням, что улучшает питание и укрепляет растения.
Предотвращает выпревание. Земляные гребни укрывают шейку и нижние листья растений, защищая их от перегрева и иссушения.
Препятствует выпадению урожая. Крупные кочаны капусты становятся тяжелыми, поэтому подокучивание не дает им упасть на землю.
Подавляет сорняки. Гребни затрудняют рост и развитие нежелательной растительности вокруг капусты.
Когда и как правильно окучивать капусту?
Окучивание капусты проводят несколько раз за сезон:
Первый раз — через 2-3 недели после высадки рассады. Сформируйте невысокие земляные гребни, чтобы закрыть нижнюю часть стеблей.
Повторное окучивание — через месяц-полтора, когда растения подрастут. Гребни должны быть выше, чтобы полностью закрывать стебли и нижние листья.
При необходимости проведите третий этап окучивания, особенно если капуста интенсивно развивается.
Как правильно выполнять окучивание:
Используйте мотыгу или специальный окучник, чтобы сформировать ровные, симметричные гребни вокруг каждого растения.
Высота гребней должна быть 10-15 см, ширина — 15-20 см. Оставляйте между растениями свободное пространство.
Избегайте повреждения листьев и стеблей. Аккуратно окучивайте, осторожно подвигая землю к основанию растений.
Контролируйте влажность почвы, чтобы она была умеренной. При необходимости полейте капусту перед окучиванием.
Правильное и своевременное окучивание капусты — залог её здоровья и высокой урожайности. Следуйте этим простым рекомендациям, и ваши кочаны обязательно вырастут крупными, плотными и вкусными!