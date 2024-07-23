Секрет пышного цветения гортензий: как правильно обрезать их летом

Обрезайте гортензии летом по этой инструкции

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гортензия — это один из самых популярных декоративных кустарников в садах и на приусадебных участках. Ее пышные цветы и разнообразие окрасок делают гортензию настоящим украшением любого ландшафтного дизайна. Но чтобы кустарник ежегодно радовал вас обильным цветением, необходимо правильно ухаживать за ним, в том числе проводить летнюю обрезку.

Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Когда и зачем нужно обрезать гортензию?

Оптимальное время для обрезки гортензии — июль-август, когда растение находится в состоянии активной вегетации. Эта процедура имеет несколько важных целей:

1. Формирование компактной кроны. Обрезка позволяет придать кустарнику аккуратную, симметричную форму и предотвратить чрезмерное загущение.

2. Стимулирование повторного цветения. После удаления отцветших соцветий на гортензии начинают закладываться новые бутоны, что продлевает период цветения.

3. Улучшение воздухообмена. Грамотная обрезка улучшает циркуляцию воздуха внутри кроны, что снижает риск грибковых заболеваний.

4. Профилактика старения растения. Регулярная обрезка омолаживает гортензию, способствуя ее долголетию.

Как правильно обрезать гортензию летом?

Чтобы обрезка принесла желаемый результат, необходимо соблюдать несколько важных правил:

1. Выберите правильный инструмент. Для работы потребуются острые, хорошо заточенные секаторы или специальные ножницы для кустарников.

2. Удаляйте только отцветшие соцветия. Срезайте их аккуратно, оставляя 2-3 пары здоровых листьев на каждом побеге.

3. При необходимости укорачивайте стебли. Срезы делайте под углом, на 2-3 почки выше предыдущего разветвления. Это поможет придать кусту компактную форму.

4. Не затрагивайте молодые побеги. Они несут в себе будущее цветение, поэтому их можно только слегка подравнивать.

5. Проводите санитарную обрезку. Удаляйте старые, больные, поврежденные или загущающие кусты ветви.

6. Не забывайте про подкормку. После обрезки гортензия нуждается в дополнительном питании, поэтому внесите под каждый куст комплексное минеральное удобрение.

Правильная летняя обрезка — залог здоровья и обильного цветения ваших гортензий. Придерживайтесь этих простых рекомендаций, и ваши любимые кустарники будут радовать роскошными соцветиями из года в год!