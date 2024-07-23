Хотите, чтобы ваши папоротники радовали буйной зеленью? Запомните эти правила пересадки

Раскрываем тайны правильной пересадки папоротников

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Папоротники — одни из самых загадочных и древних растений на нашей планете. Эти удивительные представители флоры с их изящными перистыми листьями и нежным внешним видом давно завоевали популярность у любителей комнатного и садового озеленения. Однако не все знают, что для успешного выращивания папоротников важно правильно пересаживать их в новую почву.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Когда нужно пересаживать папоротник?

Молодые экземпляры папоротников следует пересаживать ежегодно или раз в 2 года, в зависимости от размера горшка и скорости роста. Взрослые растения требуют пересадки раз в 3-4 года.

Признаки, указывающие на необходимость пересадки:

Корни папоротника начинают выходить из дренажных отверстий горшка.

Земляной ком высыхает быстрее обычного и плохо впитывает влагу.

Листья растения выглядят слабыми, вялыми или мелкими.

Появляется избыточное количество новых побегов.

Лучшее время для пересадки — весна или начало лета, когда растение активно вегетирует.

Как правильно пересадить папоротник?

Соблюдение нескольких простых правил позволит вам успешно пересадить папоротник и сохранить его здоровье:

Выберите подходящую почвенную смесь. Папоротники предпочитают слегка кислые, рыхлые, влагоемкие грунты. Идеальным вариантом будет смесь листовой земли, торфа и перегноя.

Подготовьте новый горшок. Он должен быть на 2-3 см больше предыдущего в диаметре. Обязательно обеспечьте хороший дренаж.

Аккуратно извлеките папоротник из старого горшка, стараясь не повредить корни. Если они сильно оплели ком, аккуратно расправьте их.

Поместите растение в новый горшок, засыпьте землей и слегка уплотните. Верхний слой почвы должен находиться на 1-2 см ниже края горшка.

Обильно полейте пересаженный папоротник и поместите в полутенистое место. В течение 2-3 недель регулярно увлажняйте грунт.

Соблюдайте эти простые правила, и ваш папоротник успешно приживется на новом месте, порадовав вас буйной зеленью и здоровым видом! Регулярная пересадка позволит обновлять земляной ком и обеспечивать растение необходимыми питательными веществами.