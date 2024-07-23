Не дайте кабачкам сгнить! Раскрываем секреты, как избежать этой проблемы

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Эти 6 простых шагов помогут избежать загнивания кабачков

2:29
Садоводство » Овощи

Выращивание кабачков — одно из самых популярных занятий среди дачников и огородников. Однако даже опытные садоводы нередко сталкиваются с проблемой загнивания плодов этой культуры. Загнившие кабачки не только теряют товарный вид, но и становятся непригодными для употребления. Как же избежать этой неприятной ситуации?

Эти 6 простых шагов помогут избежать загнивания кабачков
Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, CC BY-SA 3.0

Основные причины загнивания кабачков

Существует несколько основных факторов, которые могут привести к развитию гнили на кабачках:

  1. Избыточное количество влаги. Длительные периоды дождливой погоды, чрезмерный полив или высокий уровень грунтовых вод способствуют загниванию плодов.
  2. Слишком плотная посадка растений. При загущенных посадках листья и плоды кабачков соприкасаются, что ухудшает аэрацию и создает благоприятные условия для развития болезней.
  3. Нарушение севооборота. Систематическое размещение кабачков на одном и том же участке увеличивает риск накопления в почве фитопатогенных микроорганизмов.
  4. Механические повреждения плодов. Даже небольшие ранки на поверхности кабачков могут стать "воротами" для болезнетворных грибов и бактерий.

Как предотвратить загнивание кабачков?

Чтобы избежать проблем с гнилью, необходимо соблюдать ряд простых правил агротехники:

  1. Правильно выбирайте сорта и гибриды. Отдавайте предпочтение сортам, устойчивым к различным болезням.
  2. Обеспечьте оптимальную густоту посадки. Между растениями должно быть расстояние не менее 70-80 см.
  3. Регулярно рыхлите почву и мульчируйте ее органикой. Это улучшает аэрацию и влагообеспеченность растений.
  4. Своевременно удаляйте пораженные плоды. Тщательно осматривайте кабачки и срезайте загнившие или поврежденные экземпляры.
  5. Применяйте биофунгициды профилактически. Опрыскивайте растения безвредными препаратами на основе живых микроорганизмов.
  6. Чередуйте культуры в севообороте. Не размещайте кабачки на одном и том же месте более 2-3 лет подряд.

Соблюдение этих простых агротехнических правил поможет вам избежать неприятностей с загниванием кабачков и получить обильный и качественный урожай. Будьте внимательны к своим растениям, и они отблагодарят вас щедро!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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