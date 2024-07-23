Усильте плодоношение огурцов в 2 раза: подкормите их этим уникальным составом

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Как добиться двойного урожая огурцов за один сезон?

2:26
Садоводство » Овощи

Выращивание огурцов является одним из самых популярных занятий среди дачников и садоводов. Но даже опытные огородники нередко сталкиваются с проблемой получения достаточно высокого урожая этой культуры. Однако есть один эффективный секрет, который поможет вам добиться двойного урожая огурцов буквально за пару простых шагов.

Как добиться двойного урожая огурцов за один сезон?
Фото: Wikipedia by Muu-karhu, CC BY-SA 3.0

Что добавить в почву под огурцами?

Чтобы заметно увеличить урожайность огурцов, рекомендуется периодически вносить под растения специальную минеральную смесь. Она обеспечит гармоничное питание культуры и стимулирует интенсивное плодоношение.

Идеальная подкормка для огурцов состоит из следующих компонентов:

  1. Сульфат калия (K2SO4) - 2 части. Калий крайне важен для формирования большого количества плодов.
  2. Суперфосфат (Са(H2PO4)2) - 1 часть. Фосфор стимулирует цветение и завязывание огурцов.
  3. Сернокислый магний (MgSO4) - 1 часть. Магний необходим для нормального развития растений.

Эту смесь следует тщательно перемешать и равномерно рассыпать по поверхности почвы вокруг каждого куста огурцов. Оптимальное время для внесения - середина вегетационного периода, то есть примерно в июле.

Как это работает?

Такая подкормка обеспечивает огурцам сбалансированное минеральное питание, что оказывает комплексное положительное воздействие:

  • Калий стимулирует завязывание и рост плодов, увеличивая их количество.
  • Фосфор ускоряет цветение и плодоношение растений.
  • Магний улучшает общее состояние куста, повышая его продуктивность.

В результате вы получаете двойной или даже тройной урожай огурцов по сравнению с растениями, которым не вносили такую подкормку.

Важно! Данную смесь нужно вносить только в период активного плодоношения, но не раньше. Слишком ранняя подкормка может привести к избыточному росту вегетативной массы в ущерб завязыванию плодов.

Простая и эффективная "дачная хитрость" с применением специальной минеральной смеси позволит вам гарантированно получить щедрый урожай вкусных огурцов. Попробуйте, и вы убедитесь в её действенности!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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