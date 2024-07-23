Усильте плодоношение огурцов в 2 раза: подкормите их этим уникальным составом

Как добиться двойного урожая огурцов за один сезон?

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание огурцов является одним из самых популярных занятий среди дачников и садоводов. Но даже опытные огородники нередко сталкиваются с проблемой получения достаточно высокого урожая этой культуры. Однако есть один эффективный секрет, который поможет вам добиться двойного урожая огурцов буквально за пару простых шагов.

Фото: Wikipedia by Muu-karhu, CC BY-SA 3.0

Что добавить в почву под огурцами?

Чтобы заметно увеличить урожайность огурцов, рекомендуется периодически вносить под растения специальную минеральную смесь. Она обеспечит гармоничное питание культуры и стимулирует интенсивное плодоношение.

Идеальная подкормка для огурцов состоит из следующих компонентов:

Сульфат калия (K2SO4) - 2 части. Калий крайне важен для формирования большого количества плодов. Суперфосфат (Са(H2PO4)2) - 1 часть. Фосфор стимулирует цветение и завязывание огурцов. Сернокислый магний (MgSO4) - 1 часть. Магний необходим для нормального развития растений.

Эту смесь следует тщательно перемешать и равномерно рассыпать по поверхности почвы вокруг каждого куста огурцов. Оптимальное время для внесения - середина вегетационного периода, то есть примерно в июле.

Как это работает?

Такая подкормка обеспечивает огурцам сбалансированное минеральное питание, что оказывает комплексное положительное воздействие:

Калий стимулирует завязывание и рост плодов, увеличивая их количество.

Фосфор ускоряет цветение и плодоношение растений.

Магний улучшает общее состояние куста, повышая его продуктивность.

В результате вы получаете двойной или даже тройной урожай огурцов по сравнению с растениями, которым не вносили такую подкормку.

Важно! Данную смесь нужно вносить только в период активного плодоношения, но не раньше. Слишком ранняя подкормка может привести к избыточному росту вегетативной массы в ущерб завязыванию плодов.

Простая и эффективная "дачная хитрость" с применением специальной минеральной смеси позволит вам гарантированно получить щедрый урожай вкусных огурцов. Попробуйте, и вы убедитесь в её действенности!