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Чеснок после уборки: почему стоит обрезать ботву и корни перед хранением

Секреты долгого хранения чеснока

2:02
Садоводство » Советы

Чеснок - одна из популярных и полезных огородных культур. Ежегодно миллионы садоводов-любителей выращивают это растение на своих участках. Один из важных вопросов, возникающих после сбора урожая, касается необходимости обрезки чеснока.

Секреты долгого хранения чеснока
Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, CC0

Зачем обрезать чеснок после уборки?

После выкапывания чеснока хозяева часто задаются вопросом, нужно ли его обрезать. Эта процедура имеет ряд важных преимуществ:

  1. Улучшение хранения. Обрезка ботвы и остатков корней помогает продлить срок хранения головок чеснока. Это связано с уменьшением испарения влаги и предотвращением гниения.
  2. Формирование правильной формы. Аккуратная обрезка позволяет придать головкам округлую плотную форму, что повышает их товарный вид.
  3. Профилактика болезней. Удаление ботвы и корней снижает риск поражения чеснока грибковыми заболеваниями при хранении.
  4. Улучшение подсушки. После обрезки чеснок лучше просыхает, что способствует более длительному хранению.

Как правильно обрезать чеснок?

Обрезку чеснока нужно проводить сразу после выкапывания. Делать это лучше в сухую погоду.

Последовательность действий:

  1. Аккуратно выкопайте головки вместе с ботвой и корнями.
  2. Очистите головки от земли, удалив остатки корней и сухих нижних листьев.
  3. Обрежьте ботву на расстоянии 2-3 см от головки. Обрезка должна быть ровной.
  4. Обрежьте корни, оставив их длиной 1-2 см.
  5. Разложите чеснок в хорошо проветриваемом помещении для просушки.

Таким образом, обрезка чеснока после сбора урожая является важной агротехнической операцией. Она способствует более длительному и качественному хранению культуры. Соблюдение правил обрезки поможет вам сохранить весь собранный урожай чеснока.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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