Лёгкий способ ускорить созревание перца. Попробуйте и убедитесь в его эффективности

Как заставить перцы быстрее созревать?

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Если вы выращиваете перец, наверняка знакомы с ситуацией, когда плоды долго не хотят менять зеленую окраску на желтую, оранжевую или красную. Особенно это актуально для поздних сортов, которые созревают ближе к концу сезона. Но есть один простой трюк, который поможет вам значительно ускорить этот процесс.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Секрет в солнечных лучах

Основной фактор, влияющий на интенсивность и скорость окрашивания перца, — это солнечный свет. Чем больше солнца получают плоды, тем быстрее они насыщаются яркими пигментами.

Однако зачастую листва растений закрывает плоды от солнечных лучей, препятствуя их полноценному освещению. Это сдерживает процесс накопления окрашивающих веществ, и перцы долго остаются зелеными.

Простой приём: снимаем листву

Для решения этой проблемы достаточно просто удалять часть листьев, закрывающих плоды перца. Это обеспечит им более интенсивное освещение и ускорит смену окраски.

Как именно это сделать:

Выберите наиболее солнечные дни для этой процедуры. Аккуратно срезайте или оборвите нижние, наиболее крупные листья, закрывающие перцы. Старайтесь воздействовать на затененные плоды, открывая им доступ к свету. Не оголяйте куст полностью — оставьте небольшое количество листьев, чтобы защитить плоды от ожогов.

Эффект от такой простой процедуры вы увидите очень быстро — уже через 2-3 дня перцы начнут активно менять цвет, ускоряя процесс созревания.

Ещё несколько советов:

Повторяйте этот прием раз в неделю, чтобы поддерживать плоды в хорошо освещенном состоянии.

Особенно важно применять эту технику для сортов, склонных к позднему созреванию.

Не забывайте о необходимости регулярного полива растений для обеспечения их влагой.

Ускорить созревание перца намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Всего лишь грамотное управление освещенностью плодов — и вы получите урожай ярких, насыщенных окрасок гораздо раньше! Попробуйте этот простой способ и убедитесь в его эффективности.