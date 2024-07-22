Томаты так и остались зелёными? Вот 3 самые вероятные ответа на этот вопрос

Распространённые ошибки, из-за которых ваши помидоры не краснеют

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Долгожданный сезон созревания томатов наконец-то наступил, но вместо ожидаемых красных, сочных плодов вы видите лишь зеленые или бледно-розовые помидоры? Что же может быть причиной того, что ваши помидоры никак не хотят набирать яркую окраску? Рассмотрим три самых распространённых фактора, которые могут являться виновниками этой проблемы.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

1. Недостаток света

Одна из основных причин, по которой томаты не краснеют - это недостаток солнечного света. Для интенсивного синтеза красных пигментов (ликопина) плодам необходимо хорошее освещение. Если кусты помидоров растут в затененных местах или их окутывают слишком густые листья, они не получают достаточно солнечной энергии.

Решение: Выберите для томатов солнечное, открытое место посадки. Также регулярно прореживайте листву, чтобы обеспечить плодам хорошую освещенность.

2. Низкая температура

Ещё одна распространенная причина задержки окрашивания помидоров - пониженные температуры воздуха. Оптимальный температурный диапазон для созревания томатов - 18-25°С. При температуре ниже +15°С ликопин в плодах практически не синтезируется, и они остаются зелеными или бледно-розовыми.

Решение: Следите за погодными условиями и при необходимости используйте укрывные материалы, парники или пленочные теплицы для сохранения тепла вокруг кустов.

3. Избыток азотных удобрений

Ещё одна возможная причина, по которой помидоры не краснеют, - это чрезмерное внесение азотных удобрений. Азот стимулирует рост зеленой массы растений, но препятствует накоплению ликопина в плодах. В итоге, помидоры могут расти очень мощными, но так и не приобрести желанную красную окраску.

Решение: Сбалансируйте питание томатов, внося меньше азотных и больше фосфорно-калийных удобрений. Это позволит переключить растения с интенсивного вегетативного роста на этап плодоношения.

Правильно определив причину проблемы и устранив её, вы сможете добиться того, чтобы ваши помидоры порадовали богатым урожаем ярких, сочных плодов. Будьте внимательны к потребностям культуры, и тогда красные томаты станут вашей гордостью!