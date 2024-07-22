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Томаты так и остались зелёными? Вот 3 самые вероятные ответа на этот вопрос

Распространённые ошибки, из-за которых ваши помидоры не краснеют

2:30
Садоводство » Овощи

Долгожданный сезон созревания томатов наконец-то наступил, но вместо ожидаемых красных, сочных плодов вы видите лишь зеленые или бледно-розовые помидоры? Что же может быть причиной того, что ваши помидоры никак не хотят набирать яркую окраску? Рассмотрим три самых распространённых фактора, которые могут являться виновниками этой проблемы.

Распространённые ошибки, из-за которых ваши помидоры не краснеют
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

1. Недостаток света

Одна из основных причин, по которой томаты не краснеют - это недостаток солнечного света. Для интенсивного синтеза красных пигментов (ликопина) плодам необходимо хорошее освещение. Если кусты помидоров растут в затененных местах или их окутывают слишком густые листья, они не получают достаточно солнечной энергии.

Решение: Выберите для томатов солнечное, открытое место посадки. Также регулярно прореживайте листву, чтобы обеспечить плодам хорошую освещенность.

2. Низкая температура

Ещё одна распространенная причина задержки окрашивания помидоров - пониженные температуры воздуха. Оптимальный температурный диапазон для созревания томатов - 18-25°С. При температуре ниже +15°С ликопин в плодах практически не синтезируется, и они остаются зелеными или бледно-розовыми.

Решение: Следите за погодными условиями и при необходимости используйте укрывные материалы, парники или пленочные теплицы для сохранения тепла вокруг кустов.

3. Избыток азотных удобрений

Ещё одна возможная причина, по которой помидоры не краснеют, - это чрезмерное внесение азотных удобрений. Азот стимулирует рост зеленой массы растений, но препятствует накоплению ликопина в плодах. В итоге, помидоры могут расти очень мощными, но так и не приобрести желанную красную окраску.

Решение: Сбалансируйте питание томатов, внося меньше азотных и больше фосфорно-калийных удобрений. Это позволит переключить растения с интенсивного вегетативного роста на этап плодоношения.

Правильно определив причину проблемы и устранив её, вы сможете добиться того, чтобы ваши помидоры порадовали богатым урожаем ярких, сочных плодов. Будьте внимательны к потребностям культуры, и тогда красные томаты станут вашей гордостью!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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