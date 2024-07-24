Избавьтесь от гнили и мучнистой росы на огурцах навсегда

Всегда важно помнить, что огурцы могут плодоносить до самых заморозков. Однако такая продуктивность зависит от правильного ухода. Если же огурцы будут болеть, качество и количество урожая может разочаровать, утверждает ландшафтный дизайнер и учёный- агроном Анастасия Коврижных, эксперт сетевого издания "БелНовости".
Одним из отличных решений для поддержания здоровья огурцов является использование соды.
Чтобы предотвратить гниль любого вида
Для этого нужно растворить полстакана соды в ведре воды. Убедитесь, что средство полностью растворилось, прежде чем начинать полив. Это средство можно использовать и для лечения: между поливами делаем перерыв в 24 часа и продолжаем процедуру до полного выздоровления огурцов.
Против мучнистой росы
Сода также эффективна против мучнистой росы, как для профилактики (однократно), так и для лечения (раз в неделю). Рекомендуется смешать в ведре воды две большие ложки рафинированного масла и соды. Также можно усилить состав, добавив две измельченные таблетки аспирина и мыло.
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