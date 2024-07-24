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Избавьтесь от гнили и мучнистой росы на огурцах навсегда

Как защитить огурцы от заболеваний с помощью простого средства

1:17
Садоводство

Всегда важно помнить, что огурцы могут плодоносить до самых заморозков. Однако такая продуктивность зависит от правильного ухода. Если же огурцы будут болеть, качество и количество урожая может разочаровать, утверждает ландшафтный дизайнер и учёный- агроном Анастасия Коврижных, эксперт сетевого издания "БелНовости".

Как защитить огурцы от заболеваний с помощью простого средства
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Одним из отличных решений для поддержания здоровья огурцов является использование соды.

Какие рецепты стоит попробовать?

Чтобы предотвратить гниль любого вида

Для этого нужно растворить полстакана соды в ведре воды. Убедитесь, что средство полностью растворилось, прежде чем начинать полив. Это средство можно использовать и для лечения: между поливами делаем перерыв в 24 часа и продолжаем процедуру до полного выздоровления огурцов.

Против мучнистой росы

Сода также эффективна против мучнистой росы, как для профилактики (однократно), так и для лечения (раз в неделю). Рекомендуется смешать в ведре воды две большие ложки рафинированного масла и соды. Также можно усилить состав, добавив две измельченные таблетки аспирина и мыло.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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