Хотите здоровую и крупную капусту? Узнайте проверенные советы от агронома

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Чем подкормить капусту, чтобы она начала формировать кочаны

1:13
Садоводство

Если вы хотите сохранить урожай капусты, рекомендуется регулярно проверять грядки на наличие формирующихся кочанов.

Чем подкормить капусту, чтобы она начала формировать кочаны
Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, CC BY-SA 3.0

Если капуста "не торопится" с ростом, садоводу следует помочь растению.

Эксперт сетевого издания "БелНовости", ландшафтный дизайнер и учёный-агроном Анастасия Коврижных считает, что определённые подкормки могут оказаться эффективными.

Какие подкормки стоит рассмотреть?

Навоз с золой

Возьмите два стакана жидкого навоза на ведро воды и тщательно перемешайте. Затем добавьте немного золы — 40 граммов будет достаточно. Оставьте смесь на 72 часа.

Полейте капусту обычной водой, а затем "угощайте" каждый саженец стаканом приготовленного раствора.

Варенье с дрожжами

Это также хороший способ помочь капусте сформировать крепкие и здоровые кочаны. Половину литровой банки варенья добавьте в ведро воды и хорошо размешайте.

Добавьте 100 граммов дрожжей в ту же емкость. Важно, чтобы смесь перебродила.

Для подкормки разведите 250 мл средства в ведре воды и используйте для полива капусты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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