Хотите здоровую и крупную капусту? Узнайте проверенные советы от агронома

Если вы хотите сохранить урожай капусты, рекомендуется регулярно проверять грядки на наличие формирующихся кочанов.
Если капуста "не торопится" с ростом, садоводу следует помочь растению.
Эксперт сетевого издания "БелНовости", ландшафтный дизайнер и учёный-агроном Анастасия Коврижных считает, что определённые подкормки могут оказаться эффективными.
Навоз с золой
Возьмите два стакана жидкого навоза на ведро воды и тщательно перемешайте. Затем добавьте немного золы — 40 граммов будет достаточно. Оставьте смесь на 72 часа.
Полейте капусту обычной водой, а затем "угощайте" каждый саженец стаканом приготовленного раствора.
Варенье с дрожжами
Это также хороший способ помочь капусте сформировать крепкие и здоровые кочаны. Половину литровой банки варенья добавьте в ведро воды и хорошо размешайте.
Добавьте 100 граммов дрожжей в ту же емкость. Важно, чтобы смесь перебродила.
Для подкормки разведите 250 мл средства в ведре воды и используйте для полива капусты.
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