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Можно ли подкармливать свеклу солью

Садоводство

Существует множество методов повышения урожайности свеклы, и некоторые из них действительно эффективны и доступны. Однако иногда у нас возникают ложные представления о тех или иных рекомендациях. Примером может служить совет подкармливать свеклу солью.

Можно ли подкармливать свеклу солью
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Ландшафтный дизайнер и ученый агроном, эксперт сетевого издания "БелНовости",  Анастасия Коврижных считает, что многие верят, будто эта хитрость помогает свекле стать сладкой, вкусной и здоровой. Но действительно ли стоит подкармливать свеклу солью?

Если вы хотите получить качественный урожай, лучше отказаться от этой идеи. Соль часто используется как бюджетный заменитель удобрений, содержащих натрий, но промышленным препаратам, не имеющим побочных эффектов, стоит отдавать предпочтение.

Соль может негативно повлиять на развитие урожая, и вместо крупных и качественных корнеплодов вы рискуете получить не самые впечатляющие результаты. Поэтому лучше отказаться от подкармливания свеклы солью.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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