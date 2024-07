Не верьте мифам: узнайте, как на самом деле повысить урожайность свеклы

Существует множество методов повышения урожайности свеклы, и некоторые из них действительно эффективны и доступны. Однако иногда у нас возникают ложные представления о тех или иных рекомендациях. Примером может служить совет подкармливать свеклу солью.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM