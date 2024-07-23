Почему опытные дачники спешат выполнить эту процедуру в июле? Узнайте секрет успешного урожая

Успейте до начала августа: вот чем нужно посыпать грядки в самом конце июля

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

До конца второго летнего месяца осталось совсем немного времени.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

В эти последние дни дачнику нужно успеть выполнить одну важную процедуру. Она заметно улучшит состояние почвы и значительно повысит шансы на получение богатого урожая большинства культур.

Для достижения такого результата необходимо использовать одно известное сыпучее средство.

Нет, это не древесная зола.

Что нужно сделать на даче до начала августа?

В конце июля владельцу загородного участка следует посыпать все грядки костной мукой. Это средство обогатит почву важными для растений веществами и улучшит её структуру. Эти положительные эффекты будут сохраняться долго, так как костная мука медленно разлагается.

Как правильно выполнить процедуру

Не спешите сразу посыпать почву костной мукой. Сначала необходимо вырвать все сорняки и взрыхлить землю.

После подготовки грядок можно равномерно рассыпать костную муку, из расчета 100-200 граммов на каждый квадратный метр.

Далее обработайте почву граблями или мотыгой.

Завершающий этап — полив грядок простой водой.